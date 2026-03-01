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‘मैं और अमिताभ बच्चन आज भी…’, कलाकारों के बढ़ते खर्च पर नाना पाटेकर का बड़ा बयान

Nana Patekar On Actor Entourages: बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर ने हाल ही में एक्टर्स के बढ़ते खर्च को लेकर अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहा है दिग्गज अभिनेता ने, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 17, 2026

Nana Patekar On Actor Entourages

Nana Patekar On Actor Entourages (सोर्स- एक्स)

Nana Patekar On Actor Entourages: बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों एक नया मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है- सितारों के साथ आने वाले बड़े-बड़े स्टाफ और उनके खर्चे। इस बहस में अब दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर ने भी अपनी बेबाक राय रखी है। अपने स्पष्ट और सटीक बयानों के लिए जाने जाने वाले नाना ने मौजूदा दौर के स्टार सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कई अहम बातें कही हैं।

बदल गया है स्टार्स तक पहुंचने का तरीका (Nana Patekar On Actor Entourages)

नाना पाटेकर का मानना है कि पहले के समय में फिल्म इंडस्ट्री काफी सरल हुआ करती थी। उस दौर में किसी अभिनेता से सीधे बातचीत करना आसान था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज किसी स्टार तक पहुंचने के लिए कई लोगों की परतों से गुजरना पड़ता है, जिससे काम करने की प्रक्रिया भी जटिल हो गई है।

उनके मुताबिक, आज के कलाकारों के आसपास मौजूद टीम इतनी बड़ी हो गई है कि निर्माता और निर्देशक को भी सीधे संवाद करने में परेशानी होती है। इससे फिल्म निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है और बजट भी बढ़ता है।

कलाकार और निर्देशक के रिश्तों पर सवाल

नाना पाटेकर ने सिर्फ खर्चे ही नहीं, बल्कि कलाकारों और निर्देशकों के बीच के रिश्तों पर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि आज के दौर में यह संबंध सिर्फ प्रोफेशनल रह गया है, जबकि पहले इसमें आत्मीयता और जुड़ाव होता था।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज भी वो और अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार निर्देशक से सीधे संपर्क में रहते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के कलाकारों में यह अपनापन कम देखने को मिलता है। इस बदलाव को उन्होंने इंडस्ट्री के लिए चिंताजनक बताया।

इंडस्ट्री में बढ़ रहा है खर्च का दबाव

बॉलीवुड में बड़े सितारों के साथ आने वाले स्टाफ- जैसे मैनेजर, बॉडीगार्ड, मेकअप आर्टिस्ट और बाकी टीम- का खर्च अब निर्माताओं के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। कई फिल्ममेकर्स पहले ही इस मुद्दे पर अपनी चिंता जता चुके हैं।

इस मामले में प्रियदर्शन, तापसी पन्नू और जॉनी अब्राहम जैसे कलाकार भी अपनी राय दे चुके हैं। उनका मानना है कि यह ट्रेंड लंबे समय में इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म बना आसान विकल्प

नाना ने यह भी इशारा किया कि मौजूदा परिस्थितियों में डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी OTT पर काम करना ज्यादा सुविधाजनक होता जा रहा है। वहां न तो इतनी जटिल प्रक्रियाएं हैं और न ही भारी-भरकम स्टाफ का दबाव। यही वजह है कि कई फिल्ममेकर अब OTT की ओर रुख कर रहे हैं।

हाल ही में इस प्रोजेक्ट में आए नजर

वर्कफ्रंट की बात करें तो नाना पाटेकर हाल ही में प्रकाश झा के निर्देशन में बनी वेब सीरीज ‘संकल्प’ में नजर आए हैं। इस सीरीज में उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी सराहा है।

क्या बदलेगा इंडस्ट्री का ट्रेंड?

नाना पाटेकर के इस बयान के बाद एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि क्या बॉलीवुड में स्टार्स के साथ आने वाले बड़े स्टाफ और उनके खर्च को लेकर कोई बदलाव होगा। या फिर यह ट्रेंड आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। फिलहाल इतना तय है कि इंडस्ट्री के अनुभवी कलाकारों की ये बातें आने वाले समय में एक बड़ी बहस को जन्म दे सकती हैं।

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Published on:

17 Mar 2026 08:19 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मैं और अमिताभ बच्चन आज भी…’, कलाकारों के बढ़ते खर्च पर नाना पाटेकर का बड़ा बयान

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