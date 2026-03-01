‘मैं और अमिताभ बच्चन आज भी…’, कलाकारों के बढ़ते खर्च पर नाना पाटेकर का बड़ा बयान

Nana Patekar On Actor Entourages: बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों एक नया मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है- सितारों के साथ आने वाले बड़े-बड़े स्टाफ और उनके खर्चे। इस बहस में अब दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर ने भी अपनी बेबाक राय रखी है। अपने स्पष्ट और सटीक बयानों के लिए जाने जाने वाले नाना ने मौजूदा दौर के स्टार सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कई अहम बातें कही हैं।