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श्रीदेवी की संपत्ति पर खड़ा हुआ विवाद, बोनी कपूर और बेटियों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, जानें पूरा मामला

Sridevi Property Dispute: बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की संपत्ति को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अब इस मामले में बोनी कपूर और उनकी बेटियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 17, 2026

Sridevi Property Dispute

Sridevi Property Dispute (सोर्स- एक्स)

Sridevi Property Dispute: दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की संपत्ति को लेकर एक बार फिर कानूनी विवाद सुर्खियों में आ गया है। इस मामले में फिल्म निर्माता बोनी कपूर और उनकी बेटियों जान्हवी कपूर और खुशी कपूर ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया है। परिवार ने चेन्नई स्थित उस प्रॉपर्टी को लेकर याचिका दायर की है, जिस पर कुछ लोगों ने अपना दावा ठोक रखा है।

क्या है पूरा मामला? (Sridevi Property Dispute)

यह विवाद चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड के पास स्थित एक बड़ी संपत्ति से जुड़ा हुआ है, जिसे श्रीदेवी और उनकी बहन ने सालों पहले खरीदा था। अब चंद्रबानू नामक महिला और उनके बच्चों ने इस जमीन पर अपना अधिकार जताते हुए कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। उनका कहना है कि यह संपत्ति उनके पूर्वजों की थी और इसके कागजात में गड़बड़ी की गई है।

कपूर परिवार ने दावों को बताया निराधार (Sridevi Property Dispute)

इस दावे को बोनी कपूर ने पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने पहले भी अदालत में कहा था कि यह दावा कानूनी रूप से टिक नहीं सकता और इसमें कई खामियां हैं। उनका यह भी कहना है कि इतने सालों बाद इस तरह का दावा करना सवाल खड़े करता है।

अब इसी मामले में जान्हवी कपूर और खुशी कपूर भी अपने पिता के साथ खड़ी नजर आ रही हैं और उन्होंने संयुक्त रूप से याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

हाईकोर्ट में क्या हुआ? (Sridevi Property Dispute)

यह मामला मद्रास हाईकोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने फिलहाल निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च 2026 को तय की है। इस बीच सभी पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए आगे का फैसला लिया जाएगा।

कानूनी पेच और बढ़ा तनाव

इस पूरे विवाद में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या पुराने दस्तावेज वैध हैं या नहीं। दावा करने वाले पक्ष का कहना है कि जिन कागजों के आधार पर संपत्ति खरीदी गई थी, वे सही नहीं हैं। वहीं कपूर परिवार का कहना है कि ये पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप हैं और संपत्ति वैध तरीके से खरीदी गई थी।

2018 में हुआ था श्रीदेवी का निधन

बता दें कि श्रीदेवी का निधन साल 2018 में दुबई में हुआ था। वह भारतीय सिनेमा की सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थीं। उनकी संपत्ति और विरासत को लेकर समय-समय पर चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन यह मामला अब कानूनी रूप से गंभीर रूप ले चुका है।

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Published on:

17 Mar 2026 07:33 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / श्रीदेवी की संपत्ति पर खड़ा हुआ विवाद, बोनी कपूर और बेटियों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, जानें पूरा मामला

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