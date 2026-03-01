श्रीदेवी की संपत्ति पर खड़ा हुआ विवाद, बोनी कपूर और बेटियों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, जानें पूरा मामला

यह विवाद चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड के पास स्थित एक बड़ी संपत्ति से जुड़ा हुआ है, जिसे श्रीदेवी और उनकी बहन ने सालों पहले खरीदा था। अब चंद्रबानू नामक महिला और उनके बच्चों ने इस जमीन पर अपना अधिकार जताते हुए कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। उनका कहना है कि यह संपत्ति उनके पूर्वजों की थी और इसके कागजात में गड़बड़ी की गई है।