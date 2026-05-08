पति के निधन के बाद टूट गई थीं नीतू कपूर, बिना शराब पिए नींद नहीं आती थी! बयां किया दर्द

बता दें, ऋषि कपूर को 2018 में ल्यूकेमिया का पता चला था। इसके बाद उन्होंने इलाज के लिए न्यूयॉर्क में करीब 1 साल बिताया और 2019 में भारत लौटने के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन सेहत खराब होने के कारण उन्हें दिसंबर 2019 में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और लास्ट में 30 अप्रैल 2020 को उन्होंने 67 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी अंतिम फिल्म 'शर्माजी नमकीन' उनकी मृत्यु के बाद 2022 में रिलीज हुई। अब नीतू कपूर ने अपनी जिंदगी के इस कठिन सफर को पार कर एक बार फिर अपने काम में वापसी की है।