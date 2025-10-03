क्या ट्विंकल खन्ना है कपूर परिवार से, इस खुलासे से कपूर खानदान में मची खलबली, जानें क्या है पूरा मामला

हालांकि, ट्विंकल ने आगे बताया कि ऋषि कपूर की इस मजाकिया शुभकामना की वजह से ये गलतफहमी इतनी ज्यादा फैल गई थी कि लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। हालात ये हो गए थे कि ऋषि कपूर को खुद आगे आकर अपनी टिप्पणी पर सफाई देनी पड़ी थी बाद में, ऋषि कपूर ने माफी मांगते हुए ट्वीट किया और समझाया, 'जन्मदिन मुबारक हो। 1973 में 'बॉबी' में जब मैं तुम्हारी मां के लिए गाना गा रहा था, तब तुम उनके पेट में थीं।"