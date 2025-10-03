क्या ट्विंकल खन्ना है कपूर परिवार से, इस खुलासे से कपूर खानदान में मची खलबली, जानें क्या है पूरा मामला

ट्विंकल खन्ना और काजोल (सोर्स: X)
Two Much With Kajol And Twinkle: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस Twinkle Khanna और एक्ट्रेस Kajol ने एक टॉक शो की शुरुआत की है। जिसका नाम 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' है। बता दें कि Alia Bhatt और Varun Dhawan शो में पहुंचे। जहां दोनों ने पर्सनल लाइफ से लेकर करियर की बातें साझा की है। इस बीच ट्विंकल खन्ना ने ऐसा कुछ कहा, जिसे सुन आलिया हैरान हो गईं।
बता दें कि ट्विंकल खन्ना ने सालों पहले ऋषि कपूर द्वारा जन्मदिन पर दी गई शुभकामनाओं को याद किया। ये शुभकामना इतनी अजीब थी कि लोगों को लगने लगा था कि ट्विंकल, ऋषि कपूर की नाजायज बेटी हैं।
साथ ही ट्विंकल ने मजाकिया अंदाज में बताया, 'आलिया के ससुर जी की वजह से मैं लगभग कपूर बन ही गई थी। मेरे जन्मदिन पर उन्होंने बड़ी उदारता से ट्वीट किया, 'अरे, पता है… जब तुम अपनी मां के पेट में थीं, तब मैंने उनके लिए गाना गाया था।' इसलिए सबको लगा कि मैं उनकी नाजायज बेटी हूं'।
हालांकि, ट्विंकल ने आगे बताया कि ऋषि कपूर की इस मजाकिया शुभकामना की वजह से ये गलतफहमी इतनी ज्यादा फैल गई थी कि लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। हालात ये हो गए थे कि ऋषि कपूर को खुद आगे आकर अपनी टिप्पणी पर सफाई देनी पड़ी थी बाद में, ऋषि कपूर ने माफी मांगते हुए ट्वीट किया और समझाया, 'जन्मदिन मुबारक हो। 1973 में 'बॉबी' में जब मैं तुम्हारी मां के लिए गाना गा रहा था, तब तुम उनके पेट में थीं।"
शो के दौरान जब ट्विंकल ये किस्सा सुना रही थीं, तो काजोल ने आलिया भट्ट के अजीब हाव-भाव की ओर इशारा किया। ट्विंकल ने भी इसे नोटिस किया और हंसते हुए आलिया से कहा, 'मैं तुम्हारी ननद नहीं हूं, ये एक गलती थी'। इसके बाद वरुण धवन ने भी आलिया से मजे लेते हुए कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करे।
ट्विंकल खन्ना के इस खुलासे ने शो में खूब हंसी-मजाक का माहौल बना दिया। इस किस्से से ये भी पता चलता है कि सोशल मीडिया पर की गई छोटी सी टिप्पणी भी किस तरह गलतफहमी पैदा कर सकती है। फिलहाल, ये एपिसोड काफी वायरल हो रहा है और लोग ट्विंकल खन्ना के सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ कर रहे हैं।
