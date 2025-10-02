प्यार नहीं, इंतकाम है ये इश्क, जल्द ही पर्दे पर दस्तक देगी ये फिल्म, इसे देख आंसू रोकना होगा मुश्किल

Tere Ishk Mein (सोर्स: X)
Tere Ishk Mein: बॉलीवुड में एक नई जोड़ी धमाल मचाने के लिए तैयार है। दरअसल, कृति सेनन और धनुष पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे, फिल्म का नाम है 'तेरे इश्क में'। इस फिल्म में दोनों एक्टर्स रोमांस करते नजर आएंगे और ये एक रोमांटिक ड्रामा इमोशनल लव स्टोरी से भरपूर होगा। बता दें कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर, 1 अक्टूबर को फिल्म का टीजर रिलीज किया गया, जिसने फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है।
इसके साथ ही कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर टीजर साझा करते हुए लिखा, 'एक नई कहानी, एक नया सफर… 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को बॉक्स ऑफिस में।' टीजर की शुरुआत एक शादी के फंक्शन से होती है, जहां हर तरफ खुशी का माहौल है और कृति सेनन को हल्दी लग रही है। इसी बीच, धनुष की एंट्री होती है, जो एक दिल टूटे आशिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं और कृति सेनन से बेहद नाराज नजर आती हैं।
बता दें कि धनुष कृति सेनन पर गंगा जल डालते हैं और कहते हैं, 'शंकर करे तुझे बेटा हो, तब तुम समझोगे कि जो आशिक प्यार में मर जाते हैं, वो भी किसी के बेटे होते हैं।' ये डायलॉग फिल्म की कहानी में गहराई और इमोशन की ओर इशारा कर करती है। इसके टीजर ने फैंस को फिल्म के किरदारों और कहानी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, टीजर में अरिजीत सिंह की दिल छू लेने वाली आवाज ने इसे और भी खास बना दिया है। उनकी आवाज फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में एक अलग ही गहराई जोड़ रही है, जो दर्शकों को इमोशनल कर सकती है।
फिल्म 'तेरे इश्क में' की कहानी हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने लिखी है। फिल्म का निर्माण आनंद एल राय, हिमांशु शर्मा, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने किया है। फिल्म 28 नवंबर को बॉक्स ऑफिस में रिलीज होने के लिए तैयार है। कृति सेनन और धनुष की जोड़ी को पहली बार साथ देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है। एक रोमांटिक ड्रामा होने के साथ, फिल्म में इमोशनल पलों की भी भरमार होने की उम्मीद है, जो दर्शकों की आंखों में आंसू ला सकती है।
