प्यार नहीं, इंतकाम है ये इश्क, जल्द ही पर्दे पर दस्तक देगी ये फिल्म, इसे देख आंसू रोकना होगा मुश्किल

बता दें कि धनुष कृति सेनन पर गंगा जल डालते हैं और कहते हैं, 'शंकर करे तुझे बेटा हो, तब तुम समझोगे कि जो आशिक प्यार में मर जाते हैं, वो भी किसी के बेटे होते हैं।' ये डायलॉग फिल्म की कहानी में गहराई और इमोशन की ओर इशारा कर करती है। इसके टीजर ने फैंस को फिल्म के किरदारों और कहानी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, टीजर में अरिजीत सिंह की दिल छू लेने वाली आवाज ने इसे और भी खास बना दिया है। उनकी आवाज फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में एक अलग ही गहराई जोड़ रही है, जो दर्शकों को इमोशनल कर सकती है।