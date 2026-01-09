The Raja Saab के लिए प्रभास ने आखिर क्यों घटाई अपनी फीस, जानकर दंग रह जाएंगे आप

इतना ही नहीं, 'द राजा साब' एक पैन इंडिया हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन मारुति दासरी ने किया है। प्रभास को इस नए जॉनर में देखना उनके फैंस के लिए काफी दिलचस्प है। फिल्म में उनके साथ निधि अग्रवाल, संजय दत्त और फेमस कॉमेडियन योगी बाबू भी नजर आए हैं। अगर इसके बजट की बात करें तो, 400 से 450 करोड़ रुपये के बीच है। फिल्म के प्रड्यूसर टीजी विश्वप्रसाद ने दावा किया है कि फिल्म पहले ही दिन दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी। प्रभास के साथ संजय दत्त का खूंखार अंदाज और हॉरर-कॉमेडी का तड़का फैंस को खूब पसंद आ रहा है।