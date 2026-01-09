The Raja Saab के लिए प्रभास ने आखिर क्यों घटाई अपनी फीस, जानकर दंग रह जाएंगे आप

फिल्म 'आदिपुरुष' और 'द राजा साब' ( सोर्स: x)
Prabhas Film The Raja Saab: साउथ सुपरस्टार प्रभास, जिन्होंने 'बाहुबली' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से न केवल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बल्कि ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है। बता दें, प्रभास आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, फिल्म 'बाहुबली' के बाद इनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ी कि वे देश के सबसे महंगे एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर आ गए है। 'आदिपुरुष' जैसी फिल्म ने अब सुपरस्टार को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। खबरों की मानें तो प्रभास ने फिल्म 'द राजा साब' के लिए अपनी फीस घटाई है।
फिल्म 'आदिपुरुष' के लिए प्रभास ने करीब 150 करोड़ रुपये चार्ज किए थे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाई और मेकर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब प्रभास ने फिल्म 'द राजा साब' (The Raja Saab) के लिए अपनी फीस को 50 करोड़ रुपये कम कर दिया है यानी इस फिल्म के लिए वो केवल 100 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं। दरअसल, इसे फिल्म के बजट को संतुलित रखने और मेकर्स को सपोर्ट करने के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
इतना ही नहीं, 'द राजा साब' एक पैन इंडिया हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन मारुति दासरी ने किया है। प्रभास को इस नए जॉनर में देखना उनके फैंस के लिए काफी दिलचस्प है। फिल्म में उनके साथ निधि अग्रवाल, संजय दत्त और फेमस कॉमेडियन योगी बाबू भी नजर आए हैं। अगर इसके बजट की बात करें तो, 400 से 450 करोड़ रुपये के बीच है। फिल्म के प्रड्यूसर टीजी विश्वप्रसाद ने दावा किया है कि फिल्म पहले ही दिन दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी। प्रभास के साथ संजय दत्त का खूंखार अंदाज और हॉरर-कॉमेडी का तड़का फैंस को खूब पसंद आ रहा है।
बता दें, प्रभास के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स कतार में हैं। वे संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही फिल्म स्पिरिट (Spirit) में भी नजर आएंगे। हालांकि इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं हुआ है कि कब तक ये फिल्म दस्तक देने वाली है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग