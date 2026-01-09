9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

The Raja Saab के लिए प्रभास ने आखिर क्यों घटाई अपनी फीस, जानकर दंग रह जाएंगे आप

Prabhas Film The Raja Saab: फिल्म The Raja Saab के लिए प्रभास ने अपनी फीस घटाने का फैसला किया है, क्योंकि वे इस प्रोजेक्ट को पूरी ईमानदारी से पेश करना चाहते हैं, जो कयास लगाया जा रहा है, तो आइए जानते है क्या है पूरा माजरा...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 09, 2026

The Raja Saab के लिए प्रभास ने आखिर क्यों घटाई अपनी फीस, जानकर दंग रह जाएंगे आप

फिल्म 'आदिपुरुष' और 'द राजा साब' ( सोर्स: x)

Prabhas Film The Raja Saab: साउथ सुपरस्टार प्रभास, जिन्होंने 'बाहुबली' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से न केवल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बल्कि ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है। बता दें, प्रभास आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, फिल्म 'बाहुबली' के बाद इनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ी कि वे देश के सबसे महंगे एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर आ गए है। 'आदिपुरुष' जैसी फिल्म ने अब सुपरस्टार को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। खबरों की मानें तो प्रभास ने फिल्म 'द राजा साब' के लिए अपनी फीस घटाई है।

प्रभास ने आखिर क्यों घटाई अपनी फीस

फिल्म 'आदिपुरुष' के लिए प्रभास ने करीब 150 करोड़ रुपये चार्ज किए थे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाई और मेकर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब प्रभास ने फिल्म 'द राजा साब' (The Raja Saab) के लिए अपनी फीस को 50 करोड़ रुपये कम कर दिया है यानी इस फिल्म के लिए वो केवल 100 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं। दरअसल, इसे फिल्म के बजट को संतुलित रखने और मेकर्स को सपोर्ट करने के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

हॉरर-कॉमेडी फिल्म

इतना ही नहीं, 'द राजा साब' एक पैन इंडिया हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन मारुति दासरी ने किया है। प्रभास को इस नए जॉनर में देखना उनके फैंस के लिए काफी दिलचस्प है। फिल्म में उनके साथ निधि अग्रवाल, संजय दत्त और फेमस कॉमेडियन योगी बाबू भी नजर आए हैं। अगर इसके बजट की बात करें तो, 400 से 450 करोड़ रुपये के बीच है। फिल्म के प्रड्यूसर टीजी विश्वप्रसाद ने दावा किया है कि फिल्म पहले ही दिन दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी। प्रभास के साथ संजय दत्त का खूंखार अंदाज और हॉरर-कॉमेडी का तड़का फैंस को खूब पसंद आ रहा है।

बता दें, प्रभास के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स कतार में हैं। वे संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही फिल्म स्पिरिट (Spirit) में भी नजर आएंगे। हालांकि इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं हुआ है कि कब तक ये फिल्म दस्तक देने वाली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

09 Jan 2026 05:07 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / The Raja Saab के लिए प्रभास ने आखिर क्यों घटाई अपनी फीस, जानकर दंग रह जाएंगे आप

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

घर कब आओगे…, के बाद रिलीज हुआ ‘बॉर्डर 2’ का ‘Ishq Da Chehra’ गाना, फैंस कर रहे हैं कमेंट्स

Border 2 New Song
बॉलीवुड

‘मेरा बाप अमिताभ बच्चन है…’ The Raja Saab के ऑफर पर एक्ट्रेस ने जब प्रोड्यूसर को दिया जवाब, मची सनसनी

The Raja Saab
बॉलीवुड

उन्हें छूने, गले लगाने, अपनी ओर खींचने… जब खुद से छोटी लड़की को देख कंट्रोल खो बैठे थे शत्रुघ्न सिन्हा

Shatrughan Sinha lost control when he saw poonam in train he touch her hug her and pull her
बॉलीवुड

डायरेक्टर्स बेकार लगने लगे…Toxic के टीजर से हैरान हुआ यह बोल्ड और कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर कही ये बात

डायरेक्टर्स बेकार लगने लगे...Toxic के टीजर से हैरान हुआ यह बोल्ड और कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर कही यह बात
बॉलीवुड

तलाक के बाद चहल और धनश्री की साथ मौजूदगी ने उड़ाई नींद! फैंस में बना सस्पेंस

तलाक के बाद चहल और धनश्री की साथ मौजूदगी ने उड़ाई नींद! फैंस में बना सस्पेंस
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.