Spirit First Look: प्रभास की Spirit है एनिमल की कॉपी? जानें क्या है मामला

साथ ही, प्रभास शर्टलेस होकर कैमरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं और उनकी पीठ पर लगे गहरे जख्म और पट्टियां फिल्म में होने वाले खतरनाक एक्शन की ओर इशारा कर रही हैं। पोस्टर में प्रभास के एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में शराब का गिलास है, जबकि तृप्ति डिमरी एक साधारण साड़ी में शांत खड़ी होकर उनकी सिगरेट जला रही हैं। इस पोस्टर को देखकर कई फैंस को 'एनिमल' की वाइब्स आ रही हैं, जिससे फैंस ये कयास लगा रहे है कि ये फिल्म 'एनिमल' की कॉपी है, लेकिन मेकर्स ने इसे साफ दिया है ऐसा नहीं और आगे लिखा, " तुमने उससे प्यार किया जो पहले था, अब उससे प्यार करो जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं था।"