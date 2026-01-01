Spirit First Look: प्रभास की Spirit है एनिमल की कॉपी? जानें क्या है मामला

Spirit Look (सोर्स: X)
Spirit First Look: साल 2026 के पहले ही दिन थिएटर पर एक बड़े तूफान की आहट सुनाई दे रही है। 'एनिमल' और 'कबीर सिंह' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले फेमस निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी अगली मेगा-फिल्म 'स्पिरिट' (Spirit) का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। बता दें, न्यू ईयर के खास अवसर पर रिलीज हुए इस पोस्टर में सुपरस्टार प्रभास और तृप्ति डिमरी का बेहद जबरदस्त लुक में नजर आ रहे है, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही सनसनी मचा दी है।
डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा अपनी फिल्मों में 'वॉयलेंस' और 'इंटेस किरदारों' के लिए जाने जाते हैं और 'स्पिरिट' का पहला पोस्टर भी इसी बात को स्पष्ट कर रही है। इस पोस्टर में देखा जा सकता है कि प्रभास लंबे बाल, दाढ़ी और मूछों के साथ काफी रफ-टफ अवतार में नजर आ रहे हैं।
साथ ही, प्रभास शर्टलेस होकर कैमरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं और उनकी पीठ पर लगे गहरे जख्म और पट्टियां फिल्म में होने वाले खतरनाक एक्शन की ओर इशारा कर रही हैं। पोस्टर में प्रभास के एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में शराब का गिलास है, जबकि तृप्ति डिमरी एक साधारण साड़ी में शांत खड़ी होकर उनकी सिगरेट जला रही हैं। इस पोस्टर को देखकर कई फैंस को 'एनिमल' की वाइब्स आ रही हैं, जिससे फैंस ये कयास लगा रहे है कि ये फिल्म 'एनिमल' की कॉपी है, लेकिन मेकर्स ने इसे साफ दिया है ऐसा नहीं और आगे लिखा, " तुमने उससे प्यार किया जो पहले था, अब उससे प्यार करो जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं था।"
इसके बाद पोस्टर रिलीज होते ही फैंस ने इसे साल 2026 का 'बेस्ट गिफ्ट' बताया है, जिसमें एक यूजर ने कमेंट कर लिखा,"किंग का खून बह रहा है लेकिन स्वैग आज भी बरकरार है।" तो वहीं दूसरी ओर कुछ का मानना है कि अगर पोस्टर इतना जबरदस्त है, तो टीजर सर्वर हिला देगा। फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं।
बता दें, 'स्पिरिट' की सबसे मजेदार बात ये है कि इसे केवल भारतीय भाषाओं (हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम) में ही नहीं, बल्कि विदेशी भाषाओं जैसे मंदारिन (चीनी), जापानी और कोरियाई में भी रिलीज किया जाएगा। फिल्म में प्रभास एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आ सकते हैं।
