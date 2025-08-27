हाई-फाई फिल्म में प्रभास की ऑनस्क्रीन माँ ने बोल्ड अवतार में मचाया था तहलका

Ramya Krishnan: साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस राम्या कृष्णन, जिन्होंने 'बाहुबली' में शिवगामी का यादगार किरदार निभाया था, अब एक और वजह से चर्चा में हैं। उन्होंने एक तमिल फिल्म में एडल्ट स्टार का रोल निभाया है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी।
बता दें कि राम्या कृष्णन पिछले 30 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रही हैं और अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतती रही हैं। उन्होंने 'बाहुबली' में शिवगामी के रोल से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। इससे पहले भी राम्या ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था और के. राघवेंद्र राव जैसे दिग्गज निर्देशकों के साथ काम करके अपनी खास पहचान बनाई थी।
इस बार राम्या ने कुछ अलग करने की कोशिश की उन्होंने साल 2019 में आई तमिल फिल्म 'सुपर डीलक्स' में एक एडल्ट स्टार का रोल निभाया। फिल्म में उनके बोल्ड सीन्स ने तहलका मचा दिया। दरअसल, 'सुपर डीलक्स' चार अलग-अलग परिवारों की कहानी है, जिसमें राम्या के साथ सामंथा रुथ प्रभु, विजय सेतुपति और फहाद फासिल जैसे दमदार कलाकार भी हैं। इस फिल्म में विजय सेतुपति ने ट्रांसजेंडर का रोल किया था, जबकि फहाद फासिल भी एक मेन भूमिका में थे।
फिल्म में राम्या कृष्णन एक ऐसी महिला का किरदार निभाती हैं, जो एडल्ट फिल्मों में काम करती हैं। कहानी में उनका बेटा अपनी माँ का एक वीडियो देखकर हैरान हो जाता है और गुस्से में उन्हें मारने के लिए निकल पड़ता है। इसके साथ ही इसकी कहानी और कलाकारों की शानदार परफॉर्मेंस का सबूत है। ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म Aha पर तेलुगु भाषा में देखी जा सकती है। बता दें कि राम्या कृष्णन ने इस फिल्म में एक अलग तरह का किरदार निभाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है।