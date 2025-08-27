हाई-फाई फिल्म में प्रभास की ऑनस्क्रीन माँ ने बोल्ड अवतार में मचाया था तहलका

फिल्म में राम्या कृष्णन एक ऐसी महिला का किरदार निभाती हैं, जो एडल्ट फिल्मों में काम करती हैं। कहानी में उनका बेटा अपनी माँ का एक वीडियो देखकर हैरान हो जाता है और गुस्से में उन्हें मारने के लिए निकल पड़ता है। इसके साथ ही इसकी कहानी और कलाकारों की शानदार परफॉर्मेंस का सबूत है। ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म Aha पर तेलुगु भाषा में देखी जा सकती है। बता दें कि राम्या कृष्णन ने इस फिल्म में एक अलग तरह का किरदार निभाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है।