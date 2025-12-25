बर्बाद करना बंद करो...सलमान खान के 'साजनजी घर आए' को रीक्रिएट करने पर यूजर्स का फूटा गुस्सा

सलमान खान के 'साजनजी घर आए' को किया रीक्रिएट (सोर्स: x)
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर रोमांटिक फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' आज थिएटर में रिलीज हो चुकी है और इस पर अब नए विवाद में घिर गई है। फिल्म के एक सीन में कार्तिक आर्यन को सलमान खान के आइकॉनिक गाने 'साजन जी घर आए' पर डांस करते देख इंटरनेट पर यूजर्स भड़क उठे हैं।
इतना ही नहीं, आज क्रिसमस के अवसर पर थिएटर में रिलीज होने के बाद से इस फिल्म के कई क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें से एक वीडियो में कार्तिक आर्यन, सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कुछ कुछ होता है' के फेमस गाने 'साजन जी घर आए' पर थिरकते नजर आ रहे हैं। फिल्म में कार्तिक पहले एक फंक्शन में इस गाने पर एंट्री लेते हैं और फिर अनन्या पांडे भी उनके साथ आकर डांस करती हैं।
बता दें कि इस फिल्म का ओरिजिनल गाना सलमान खान और काजोल पर फिल्माया गया था, जिसका आज भी एक अलग क्रेज है। ये पहला मौका नहीं है जब फिल्म के मेकर्स को किसी पुराने गाने को रीक्रिएट करने के लिए ट्रोलिंग झेलनी पड़ी है, इससे पहले 'सात समुंदर पार' गाने को भी रीक्रिएट करने पर काफी नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली थी।
'साजन जी घर आए' सोशल मीडिया पर जैसे ही कार्तिक के डांस वाले वीडियो सामने आए, यूजर्स ने तुरंत सलमान खान के ओरिजिनल गाने से इसका कम्पैर करना शुरू कर दिया है। कई यूजर्स ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा कि कार्तिक सलमान खान के 'स्वैग' और 'पर्सनैलिटी' का एक प्रतिशत भी मैच नहीं कर पाए। एक यूजर ने कमेंट किया, "कार्तिक आर्यन, कृपया हमारे आइकॉनिक गानों और डांस स्टेप्स को बर्बाद करना बंद करें।" तो वहीं, एक अन्य ने गुस्से में पूछा, "क्या बकवास है, उन्होंने साजन जी घर आए को उस 'तू मेरी' वाली बकवास में रीमेक कर दिया?" तो वहीं, दूसरे यूजर्स ने भी अपनी राय रखते हुए लिखा, "भाई हर मूवी में रीमेक और रीमिक्स? अब ये परेशान करने वाला है, सलमान हमेशा बेस्ट होते हैं और बेटा तुमसे ना हो पाएगा… भाई की बात अलग है।" जैसी टिप्पणियां भी देखने को मिलीं।
समीर विद्वान के जरिए निर्देशित इस फिल्म में अनन्या पांडे के साथ जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता भी मेन रोल में हैं। करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, शरीन मंत्री केडिया और किशोर अरोड़ा ने धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है।
