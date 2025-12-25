बर्बाद करना बंद करो...सलमान खान के 'साजनजी घर आए' को रीक्रिएट करने पर यूजर्स का फूटा गुस्सा

'साजन जी घर आए' सोशल मीडिया पर जैसे ही कार्तिक के डांस वाले वीडियो सामने आए, यूजर्स ने तुरंत सलमान खान के ओरिजिनल गाने से इसका कम्पैर करना शुरू कर दिया है। कई यूजर्स ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा कि कार्तिक सलमान खान के 'स्वैग' और 'पर्सनैलिटी' का एक प्रतिशत भी मैच नहीं कर पाए। एक यूजर ने कमेंट किया, "कार्तिक आर्यन, कृपया हमारे आइकॉनिक गानों और डांस स्टेप्स को बर्बाद करना बंद करें।" तो वहीं, एक अन्य ने गुस्से में पूछा, "क्या बकवास है, उन्होंने साजन जी घर आए को उस 'तू मेरी' वाली बकवास में रीमेक कर दिया?" तो वहीं, दूसरे यूजर्स ने भी अपनी राय रखते हुए लिखा, "भाई हर मूवी में रीमेक और रीमिक्स? अब ये परेशान करने वाला है, सलमान हमेशा बेस्ट होते हैं और बेटा तुमसे ना हो पाएगा… भाई की बात अलग है।" जैसी टिप्पणियां भी देखने को मिलीं।