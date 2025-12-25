25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

बॉलीवुड

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri X Review: ओपनिंग डे पर पॉजिटिव बज, कार्तिक-अनन्या की केमिस्ट्री पर फैंस फिदा

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri X Review: ओपनिंग डे पर फिल्म की पॉजिटिव बज ने दर्शकों के दिलों को छू लिया है। खासतौर पर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की केमिस्ट्री ने फैंस को पूरी तरह फिदा कर दिया है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 25, 2025

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri X Review

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri X Review (सोर्स: x)

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri X Review: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर रोमांटिक फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' आज थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को साल की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक मानी जा रही हैं। इस हल्की-फुल्की प्रेम कहानी ने ट्रेलर लॉन्च के बाद से ही फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी थी, तो इसके पहले एक्स रिव्यूज भी आने शुरू हो गए हैं, जो काफी मजेदार हैं।

कार्तिक-अनन्या की केमिस्ट्री पर फैंस फिदा

फिल्म देखने वाले दर्शकों और क्रिटिक्स ने 'तू मेरी मैं तेरा' को एक प्यारी और इमोशनल रोमांटिक फिल्म बताया है। कई यूजर्स के तो फिल्म को लेकर कमेंट आने भी शुरू हो गए है। एक एक्स यूजर ने कमेंट कर लिखा, "ये एक ऐसी रोमांटिक फिल्म है जो अपनी ईमानदारी, भावनात्मक सादगी और दिल को छू लेने वाले अंदाज की वजह से दर्शकों का दिल जीत लेती है, हल्की-फुल्की, मजेदार और बेहद रोमांटिक है।"

तो दूसरे ने लिखा फिल्म की केमिस्ट्री लाजवाब है, किरदार अच्छे से गढ़े गए हैं और कहानी दर्शकों को लास्ट तक बांधे रखती है। फिल्म का दूसरा हाफ ज्यादा भावनात्मक और गहरा है, जहां ड्रामा स्वाभाविक रूप से विकसित होता है और परफॉर्मेंस और भी दमदार हैं।

रोमांस और इमोशन का बेहतरीन संतुलन

इतना ही नहीं, फिल्म में अहम कलाकारों के अभिनय की जमकर तारीफ हो रही है। कार्तिक आर्यन 'रे' के रोल में ढल गए है, जिसमें उन्होंने रोमांस और इमोशन का बेहतरीन संतुलन दिखाया है। तो वहीं, अनन्या पांडे ने 'रूमी' के रूप में अपनी एक्टिंग से सभी को चौंका दिया है।

क्रिटिक्स का कहना है कि उनकी परफॉर्मेंस में उनकी ग्रोथ और इमोशनल गहराई साफ झलक रही है। बता दें, जाने-माने फिल्म क्रिटिक्स उमैर संधू ने भी 'तू मेरी मैं तेरा' को सराहा है। उन्होंने इसे 'क्लासी और क्रेजी रोम' बताया है उमैर ने लिखा कि कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे ने पूरी तरह से शो को चुरा लिया है। फिल्म का म्यूजिक, खासकर गाना 'हमदोनों', इसकी एक बड़ी खासियत है। उन्होंने दूसरे हाफ में कई शानदार ममेंट्स की भी तारीफ की और बताया कि सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी बेहतरीन काम किया है। उमैर संधू ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं।

फिल्म का एक और दिलचस्प पहलू है

समीर विद्वान के जरिए निर्देशित और धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इस फिल्म का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि 'दोस्ताना 2' विवाद के बाद करण जौहर और कार्तिक आर्यन एक बार फिर साथ आए हैं। फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा' का बजट लगभग 150 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।

हालांकि प्रोडक्शन हाउस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फिल्म में कार्तिक आर्यन 'रे' और अनन्या पांडे 'रूमी' के रोल में हैं, जिनकी पहली मुलाकात एक किताबों की दुकान में होती है, और यहीं से उनकी कहानी शुरू होती है। क्रोएशिया सहित कई अंतरराष्ट्रीय लोकेशन्स पर फिल्माई गई इस फिल्म में नीना गुप्ता, जैकी श्रॉफ और टीकू तलसानिया जैसे दिग्गज कलाकार भी मेन रोल में हैं।

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

25 Dec 2025 10:24 am

Published on:

25 Dec 2025 10:22 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri X Review: ओपनिंग डे पर पॉजिटिव बज, कार्तिक-अनन्या की केमिस्ट्री पर फैंस फिदा

