Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri X Review: ओपनिंग डे पर पॉजिटिव बज, कार्तिक-अनन्या की केमिस्ट्री पर फैंस फिदा

क्रिटिक्स का कहना है कि उनकी परफॉर्मेंस में उनकी ग्रोथ और इमोशनल गहराई साफ झलक रही है। बता दें, जाने-माने फिल्म क्रिटिक्स उमैर संधू ने भी 'तू मेरी मैं तेरा' को सराहा है। उन्होंने इसे 'क्लासी और क्रेजी रोम' बताया है उमैर ने लिखा कि कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे ने पूरी तरह से शो को चुरा लिया है। फिल्म का म्यूजिक, खासकर गाना 'हमदोनों', इसकी एक बड़ी खासियत है। उन्होंने दूसरे हाफ में कई शानदार ममेंट्स की भी तारीफ की और बताया कि सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी बेहतरीन काम किया है। उमैर संधू ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं।