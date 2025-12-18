18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

बॉलीवुड

‘सैयारा’ के बाद एक और रोमेंटिक फिल्म का दिल तोड़ देने वाला ट्रेलर आउट, जानें कब होगी फिल्म रिलीज

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Out: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर मोस्ट-अवेटेड फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ का धमाकेदार ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 18, 2025

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Out

मोस्ट-अवेटेड फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ का धमाकेदार ट्रेलर आउट (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Release: रोमांटिक फिल्में देखने वालों के लिए गुड न्यूज है। ‘सैयारा’ फिल्म का अभी भूत भी नहीं उतरा होगा कि एक और दिल तोड़ देने वाली फिल्म का ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।

जी हां, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो चुका है और इसका हर फ्रेम इमोशंस, टकराव और रोमांस से लबरेज नजर आ रहा है। रोमांटिक सिनेमा के फैंस के बीच यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने की पूरी तैयारी में है। जानें कब पर्दे पर आएगी यह दिल छू लेने वाली कहानी…?

ट्रेलर में दिखा इमोशंस, टकराव और रोमांस

ट्रेलर में शुरुआत से ही रोमांस का तड़का दिखाई देता है। कई सीन देखकर लगा जैसे पहले भी ऐसे पल फिल्मों में देखे गए हों, लेकिन कार्तिक की पंच लाइनें इसे और दिलचस्प बनाती हैं। खास बात ये है कि जब भी कार्तिक अनन्या को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, अनन्या हर बार नखरे दिखाती नजर आती हैं।

ट्रेलर में विदेशों के खूबसूरत लोकेशन, शानदार नजारे देखने को मिलती है। डांस और गानों के साथ-साथ कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी दिखाए गए हैं, जिनमें जैकी श्रॉफ की झलक ट्रेलर को और मजबूत बनाती है।

कहानी की झलक से लगता है कि दोनों के बीच प्यार और कॉमेडी के साथ–साथ नोक–झोंक भी खूब देखने को मिलेगी। शुरुआत में अनन्या हर बात पर कार्तिक से चिढ़ती दिखाई देती है, लेकिन धीरे-धीरे वह उनकी मोहब्बत में डूब जाती है। सब कुछ ठीक चलता है, तभी कहानी में ऐसा मोड़ आता है कि दोनों को एक-दूसरे से दूर होना पड़ जाता है।

ट्रेलर देखने के बाद कुछ यूजर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा- वाह मजा आ गया है, फिल्म का इंतजार रहेगा। दूसरे यूजर ने लिखा- इस फिल्म का बहुत दिनों से वेट कर रही थी।

कब होगी फिल्म रिलीज

बता दें यह फिल्म 25 दिसंबर, 2025 को ‘क्रिसमस’ पर रिलीज हो रही है। फिल्म का निर्देशन समीर विद्वांस ने किया है। वहीं अहान पांडे-अनीत पड्डा स्टारर ‘सैयारा’ ने इस साल लोगों को काफी इम्प्रेस किया। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Published on:

