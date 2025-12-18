‘सैयारा’ के बाद एक और रोमेंटिक फिल्म का दिल तोड़ देने वाला ट्रेलर आउट, जानें कब होगी फिल्म रिलीज

जी हां, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो चुका है और इसका हर फ्रेम इमोशंस, टकराव और रोमांस से लबरेज नजर आ रहा है। रोमांटिक सिनेमा के फैंस के बीच यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने की पूरी तैयारी में है। जानें कब पर्दे पर आएगी यह दिल छू लेने वाली कहानी…?