‘बिगबी’ का कमेंट आया सामने… ज्योतिष विद्या के भरोसे फिल्म ‘इक्कीस’! ‘धुरंधर’ के डर से अमिताभ बच्चन के नाती की मूवी पोस्टपोन

फिल्म ‘इक्कीस’ और ‘धुरंधर’ का पोस्टर (इमेज सोर्स: IMDb)
Ikkis Movie Postponed: बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ की सुनामी ने फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया है। इसी जबरदस्त दबाव और ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के बीच, अमिताभ बच्चन के नाती की फिल्म ‘इक्कीस’ की रिलीज डेट अचानक आगे बढ़ा दी गई है। मेकर्स को डर है कि कपिल शर्मा की फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ के जैसा बुरा हाल ना हो जाए।
बता दें ‘धुरंधर’ ने 13 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 639 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं भारत में 437.25 करोड़ रुपए का कुल कारोबार किया है।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। उन्होंने लिखा- “IKKIS पहले पच्चीस (25) को थी, अब होगी छब्बीस ('26) , पहली (1) को ; कुछ ज्योतिष विद्या वाले कहे, भाई ,शगुन है अच्छा, चले चलो, बस चले चलो!”
फोटो में अभिनेता हाथ में 'इक्कीस' की टी-शर्ट लिए अपने फैंस के सामने खड़े हैं और फिल्म का जमकर प्रमोशन भी कर रहे हैं। यह फिल्म 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। ऐसे में देखा जाए तो अभिनेता ने पहले ही साफ कर दिया कि तारीख बदले या हालात, अगर शगुन अच्छा है और कदम आगे बढ़ रहे हैं।
'इक्कीस' फिल्म के रिलीज डेट के बदलाव का एक ये भी बताया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ भी 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है। ऐसे में मेकर्स भी नए चेहरे के साथ किसी का भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं।
बता दें 1 जनवरी को कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। ऐसे में मेकर्स को बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने का अच्छा मौका मिलेगा।
बता दें फिल्म में अगस्त्य नंदा, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार निभा रहे हैं। अरुण खेत्रपाल बहुत कम उम्र में भारतीय टैंकों के हीरो बन गए थे। उन्होंने दुश्मनों के 10 टैंक नष्ट करने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 1971 के भारत-पाक युद्ध में उन्होंने अकेले कई दुश्मन टैंकों को तबाह किया। लेकिन इसी युद्ध में 21 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत देश का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान, परमवीर चक्र दिया गया।
