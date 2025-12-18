‘बिगबी’ का कमेंट आया सामने… ज्योतिष विद्या के भरोसे फिल्म ‘इक्कीस’! ‘धुरंधर’ के डर से अमिताभ बच्चन के नाती की मूवी पोस्टपोन

बता दें फिल्म में अगस्त्य नंदा, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार निभा रहे हैं। अरुण खेत्रपाल बहुत कम उम्र में भारतीय टैंकों के हीरो बन गए थे। उन्होंने दुश्मनों के 10 टैंक नष्ट करने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 1971 के भारत-पाक युद्ध में उन्होंने अकेले कई दुश्मन टैंकों को तबाह किया। लेकिन इसी युद्ध में 21 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत देश का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान, परमवीर चक्र दिया गया।