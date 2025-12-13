अक्षय खन्ना के ‘FA9LA’ गाने का क्या है मतलब? सोशल मीडिया पर मचा रहा तहलका

धुरंधर के गाने के टाइटल पर गौर किया जाए तो FA9LA भी एक बेहद अटपटा और अलग सा शब्द है। इसे 'एफए नाइन एलए' नहीं बोला जाता बल्कि ‘फस्ला’ बोला जाता है। यहां 9 का मतलब नंबर से नहीं है बल्कि ये एक अरबी शब्द है और ये 'स' साउंड करता है। इसके पीछे का कारण ये है कि कई अरबी के शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी से नहीं मिलते, इसलिए इन शब्दों को अंकों में दर्शाया जाता है। यानी FA9LA को अरबी में 'फस्ला' बोला जाता है हिंदी में फस्ला का मतलब, मौज-मस्ती, वाइब, फन टाइम, धमाल या हाई एनर्जी मोमेंट है। इसे आप मस्ती के उस टाइम के तौर पर ले सकते हैं जब आप पूरी तरह से पागलपन और हाई एनर्जी के मूड में होते हैं।