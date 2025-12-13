13 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

अक्षय खन्ना के ‘FA9LA’ गाने का क्या है मतलब? सोशल मीडिया पर मचा रहा तहलका

Akshaye Khanna Song FA9LA Meaning: अक्षय खन्ना का जो डांस फिल्म धुरंधर से वायरल हो रहा है, उस गाने के बोल लोगों के समझ से बाहर हैं। आइये जानते हैं FA9LA का मतलब...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 13, 2025

Dhurandhar Akshaye Khanna Song FA9LA know what is real meaning in hindi mostly people unaware

धुरंधर में अक्षय खन्ना के गाने FA9LA का असली मतलब

Akshaye Khanna Song FA9LA Meaning: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, लेकिन फिल्म के एक किरदार और उससे जुड़े गाने का क्रेज अलग ही लेवल पर है। हम बात कर रहे हैं एक्टर अक्षय खन्ना द्वारा निभाए गए डकैत रहमान की एंट्री और बैकग्राउंड में बज रहे अरबी रैप ट्रैक FA9LA की। थिएटर में इस गाने को सुनकर लोग झूम रहे हैं और दर्शक सीटियों और तालियां बजा रहे हैं, लेकिन इसके बोल क्या है? इसका मतलब क्या है? ये किसी को समझ नहीं आया। आइये जानते हैं इसका मतलब और इसके हिंदी बोल...

अक्षय खन्ना के गाने FA9LA का असली मतलब (Akshaye Khanna Song FA9LA Meaning)

फिल्म धुरंधर का FA9LA गाने को लेकर इंस्टाग्राम पर हर दूसरे व्यक्ति ने क्लिप लगा रखी है, और यह तय माना जा रहा है कि यह ट्रैक इस साल क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी की जान बनने वाला है। ऐसे में यह गाना टॉप ट्रेंडिंग चार्ट्स में शामिल भी हो चुका है। फ्लिपराची नाम के बहरीन रैपर ने FA9LA को गाया है। फ्लिपराची का असली नाम हुसाम असीम है और ये अरबी गाना इन्होंने सिर्फ गाया ही नहीं बल्कि लिखा और कंपोज भी किया है।

इस गाने पर रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना ने अपना टशन दिखाते हुए खुद से डांस किया जिसके बाद ये गाना आज हर जगह पर चलता सुनाई दे रहा है। पार्टियों से लेकर बाजारों तक सिर्फ इसी गाने को गुनगुनाया जा रहा है। अब लोग इस पर डांस करके रील्स तो बना रहे हैं लेकिन इसके लिरिक्स हर किसी के सिर के ऊपर से जा रहे हैं।

FA9LA को अरबी में बोला जाता 'फस्ला' (Dhurandhar Song FA9LA Meaning)

धुरंधर के गाने के टाइटल पर गौर किया जाए तो FA9LA भी एक बेहद अटपटा और अलग सा शब्द है। इसे 'एफए नाइन एलए' नहीं बोला जाता बल्कि ‘फस्ला’ बोला जाता है। यहां 9 का मतलब नंबर से नहीं है बल्कि ये एक अरबी शब्द है और ये 'स' साउंड करता है। इसके पीछे का कारण ये है कि कई अरबी के शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी से नहीं मिलते, इसलिए इन शब्दों को अंकों में दर्शाया जाता है। यानी FA9LA को अरबी में 'फस्ला' बोला जाता है हिंदी में फस्ला का मतलब, मौज-मस्ती, वाइब, फन टाइम, धमाल या हाई एनर्जी मोमेंट है। इसे आप मस्ती के उस टाइम के तौर पर ले सकते हैं जब आप पूरी तरह से पागलपन और हाई एनर्जी के मूड में होते हैं।

ये है हिंदी में FA9LA के बोल (Dhurandhar Song FA9LA Meaning In Hindi)

सोशल मीडिया पर FA9LA का क्रेज देखते ही बन रहा है। गाने की कुछ अरबी लाइनों का हिंदी उच्चारण भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिससे हिंदी भाषी लोग भी इस गाने को गुनगुना सकें।

याखी दूस दूस इंदी खोश फस्ला
याखी तफूज तफूज वल्लाह खोश रक्सा
याखी दूस दूस इंदी खोश फस्ला
याखी तफूज तफूज वल्लाह खोश रक्सा
इंदी लक रक्सा कवीया या अल-हबीब
इस्माहा सबूहा ख़तबहा नसीब
मिड येदक जिंक बटाती कफ़
वा हे़ज़ जित्फ़िक हील ख़ल्लिक शदीद
आतीनी रक़्सत अल-फ़रीसा
ज़िद अलीहा श्वाय इंदी बीज़ा
हक़ अल-मुह्तर इल्लि नआरिफ़ुह सईदा
इल्लि मसव्विल्ली फ़ीहा अना हेबा
इल स्विली रक्सा
बिया आतीनी वाहिद कर्क यल्ला
यिबा तिसअ सैयारा बेलीस यल्ला
यल्ला
सूली रक्सा तानिया
रक़्सत अल-बतरीक वला सिक्स-एट।

ये भी पढ़ें

Sholay Re-Release BO Collection Day 1: पहले दिन ‘शोले’ की निकली हवा, बेहद कम रहा ओपनिंग डे कलेक्शन
बॉलीवुड
Sholay the final cut box office collection day 1 earn 27 crore tough fight with dhurandhar

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

13 Dec 2025 02:01 pm

Published on:

13 Dec 2025 01:53 pm

