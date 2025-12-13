‘धुरंधर’ पर ऋतिक रोशन की टिप्पणी के बाद डायरेक्टर आदित्य धर ने तोड़ी चुप्पी, किया ये वादा

आदित्य धर ने ऋतिक रोशन के कमेंट पर दिया रिएक्शन
Aditya Dhar Reaction On Hrithik Roshan Comment Dhurandhar: डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। रणवीर सिंह की एक्टिंग से लेकर अक्षय खन्ना के डांस के लोग दीवाने हो गए हैं। बॉलीवुड के सितारे और राजनेता, हर कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है। ऐसे में ऋतिक रोशन ने भी फिल्म के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर कर स्टारकास्ट और डायरेक्टर आदित्य धर की खूब तारीफ की, लेकिन उन्होंने एक चीज पर असहमति जताई थी, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था।
ऋतिक ने फिल्म धुरंधर की कहानी जिस तरह से कही गई है उसकी जमकर तारीफ की थी, लेकिन साथ ही इसकी 'पॉलिटिक्स' (राजनीति) से अपनी असहमति भी जताई थी। अब, डायरेक्टर आदित्य धर ने ऋतिक के इस रिव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें धन्यवाद कहा है और 'धुरंधर पार्ट 2' को लेकर एक बड़ा वादा किया है।
ऋतिक ने कहा था- 'सिनेमा पसंद आया, पर पॉलिटिक्स से सहमत नहीं हूं और इस बात पर बहस कर सकता हूं कि दुनिया के नागरिक होने के नाते हम फिल्ममेकर्स को क्या जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। फिर भी, मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि सिनेमा के एक स्टूडेंट के तौर पर मुझे यह कितना पसंद आया और इससे मैंने क्या सीखा। कमाल है।"
ऋतिक के इस पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए आदित्य धर ने तुरंत उन्हें धन्यवाद कहा। डायरेक्टर ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर लिखा, "आपके 'धुरंधर' के लिए प्यार से मैं बहुत खुश हूं, ऋतिक सर। हर एक्टर और हर डिपार्टमेंट ने 100 प्रतिशत से ज्यादा दिया है और आपकी तारीफ पूरी टीम के लिए बहुत बड़ा हौसला है। उनकी कला को सराहने के लिए धन्यवाद।"
इसके बाद आदित्य धर ने फैंस को 'धुरंधर' के सीक्वल को लेकर भरोसा दिलाया। उन्होंने आगे कहा, "पार्ट 2 आ रहा है और हम इस हौसले पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे।" आदित्य धर की यह प्रतिक्रिया फैंस को बेहद पसंद आ रही है।
