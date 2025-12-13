‘धुरंधर’ पर ऋतिक रोशन की टिप्पणी के बाद डायरेक्टर आदित्य धर ने तोड़ी चुप्पी, किया ये वादा

Aditya Dhar Reaction On Hrithik Roshan Comment Dhurandhar: डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। रणवीर सिंह की एक्टिंग से लेकर अक्षय खन्ना के डांस के लोग दीवाने हो गए हैं। बॉलीवुड के सितारे और राजनेता, हर कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है। ऐसे में ऋतिक रोशन ने भी फिल्म के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर कर स्टारकास्ट और डायरेक्टर आदित्य धर की खूब तारीफ की, लेकिन उन्होंने एक चीज पर असहमति जताई थी, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था।