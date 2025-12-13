Single Papa Qualities: ऑफिस से लेकर घर की दौड़ तक, जानें सिंगल पापा की 5 सुपर क्वालिटीज

Single Papa Qualities: नेटफ्लिक्स पर कुणाल खेमू की वेब सीरीज "सिंगल पापा" रिलीज हुई है। इसकी कहानी सिंगल फादर पर है। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सिंगल मदर की अक्सर बातें होती हैं, लेकिन हम सिंगल फादर को भूल जाते हैं। इनकी भी एक अपनी स्ट्रगल की कहानी होती है, जो शायद ही कोई समझ पाता है। क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सिंगल फादर बनना कोई आसान काम नहीं है। एक तरफ ऑफिस का प्रेशर, दूसरी तरफ बच्चों की जिम्मेदारी… ये दोनों संभालना किसी जंग से कम नहीं है। लेकिन जो पिता ये सब अकेले मैनेज करते हैं। उनमें कुछ खास क्वालिटीज होती हैं। जो उन्हें सुपरहीरो बना देती हैं और अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ने में हेल्प करती हैं।