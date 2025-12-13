13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Single Papa Qualities: ऑफिस से लेकर घर की दौड़ तक, जानें सिंगल पापा की 5 सुपर क्वालिटीज

Single Papa Qualities: नेटफ्लिक्स पर कुणाल खेमू की वेब सीरीज "सिंगल पापा" रिलीज हुई है। इसी वजह से एक बार फिर सिंगल मदर की तरह सिंगल फादर्स पर बात हो रही है। हालांकि, सिंगल पापा बनना आसान नहीं होता। इसके लिए खास क्वालिटीज की जरूरत होती है। तो आइए जानें सिंगल पापा की ये 5 खास क्वालिटीज।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyanka

Dec 13, 2025

kunal khemu single papa, single papa qualities, single papa,

सिंगल पापा के रोल में कुणाल खेमू | Photo- Netflix

Single Papa Qualities: नेटफ्लिक्स पर कुणाल खेमू की वेब सीरीज "सिंगल पापा" रिलीज हुई है। इसकी कहानी सिंगल फादर पर है। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सिंगल मदर की अक्सर बातें होती हैं, लेकिन हम सिंगल फादर को भूल जाते हैं। इनकी भी एक अपनी स्ट्रगल की कहानी होती है, जो शायद ही कोई समझ पाता है। क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सिंगल फादर बनना कोई आसान काम नहीं है। एक तरफ ऑफिस का प्रेशर, दूसरी तरफ बच्चों की जिम्मेदारी… ये दोनों संभालना किसी जंग से कम नहीं है। लेकिन जो पिता ये सब अकेले मैनेज करते हैं। उनमें कुछ खास क्वालिटीज होती हैं। जो उन्हें सुपरहीरो बना देती हैं और अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ने में हेल्प करती हैं।

टाइम मैनेजमेंट में होते हैं अच्छे

सिंगल फादर टाइम मैनेजमेंट में बेहद अच्छे माने जाते हैं। सुबह बच्चों को तैयार करना, नाश्ता बनाना, स्कूल छोड़ना और फिर खुद ऑफिस पहुंचना हो। वे ये सब पहले से प्लान कर के करते हैं। शाम को वापस घर आते वक्त बाजार से सब्जी लाना, बच्चे का होमवर्क करवाना से लेकर खाना बनाने तक की हर चीज एक टाइमटेबल के हिसाब से होता है। वो मानते हैं कि एक मिनट की देरी भी पूरे शेड्यूल को बिगाड़ सकती है।

मल्टीटास्किंग होते हैं

ये सिंगल पापा एक साथ कई काम कर सकते हैं। ऑफिस की मीटिंग अटेंड करते हुए बच्चे की पढ़ाई के लिए टीचर को मैसेज भेज सकते हैं। खाना बनाते-बनाते बच्चों का होमवर्क भी चेक करते हैं। उनकी ये स्किल उन्हें काम और घर दोनों ही जगह एफिशिएंट बनाती है।

स्ट्रोंग इमोशनल स्ट्रेंथ

सिंगल फादर में बहुत स्ट्रोंग इमोशनल स्ट्रेंथ (Emotional Strength) होती है। वो अपने बच्चों के सामने कभी टूटते नहीं, बल्कि उनके लिए पत्थर की तरह मजबूत बनकर खड़े रहते हैं। अपनी परेशानियों को छुपाकर बच्चों को खुश रखते हैं। वे हमेशा इसी कोशिश में होते हैं कि बच्चों को उनकी मां की कमी महसूस न हो।

पेशेंस के साथ समझदारी का कॉम्बो

बच्चों की हर छोटी-बड़ी बातों को सुनना, उनकी जिद्द को समझना, और फिर प्यार से समझाना, इन सब के लिए बहुत सब्र की जरूरत होती है। सिंगल फादर धीरे-धीरे ये सीख जाते हैं कि गुस्सा करने से बेहतर है प्यार से बात करना।

होते हैं एडजस्टमेंट में अच्छे

किसी की भी जिंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती , सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। जैसे कभी बच्चा बीमार पड़ गया या फिर कभी ऑफिस में इमरजेंसी आ गई। सिंगल फादर हर सिचुएशन में एडजस्ट करना जानते हैं और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं।

हर सिंगल पापा में ये सारे गुण हों, ऐसा जरूरी नहीं है। पर, ये सारे गुण एक अच्छे सिंगल फादर में होने चाहिए। तब जाकर आप बतौर सिंगल पापा अपने बच्चे की परवरिश कर पाएंगे।

ये भी पढ़ें

777 Parenting Rule: 7-7-7 रूल, जेनरेशन Z बच्चों की परवरिश का नया फॉर्मूला
लाइफस्टाइल
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Updated on:

13 Dec 2025 01:12 pm

Published on:

13 Dec 2025 11:31 am

Hindi News / Lifestyle News / Single Papa Qualities: ऑफिस से लेकर घर की दौड़ तक, जानें सिंगल पापा की 5 सुपर क्वालिटीज

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

आंवला जितना फायदेमंद, उतना ही ओवरडोज नुकसानदेह

Amla Khane Ke Nuksan,, Amla ke side effects, ज्यादा आंवला खाने के नुकसान, Amla overdose effects,
डाइट फिटनेस

रोज अमरूद खाने से मिलती है ब्राइट, नेचुरल ग्लोइंन स्किन- जानें कैसे?

Amrood for Natural Glow, Guava Benefits for Skin
लाइफस्टाइल

सुबह खाली पेट कौन सा ड्राई फ्रूट खाएं कि स्किन दिखे साफ और चमकदार?

Almonds vs walnuts for skin, Cashews benefits for face glow, Best dry fruits to eat daily for skin,
लाइफस्टाइल

एक गोल और करोड़ों की कमाई! जानिए कहां-कहां से पैसा कमाते हैं मेसी

Lionel Messi Net Worth, Messi Lifestyle, Lionel Messi Income,
लाइफस्टाइल

Exclusive : "द बंगाल फाइल्स" के एक्टर दर्शन की विवादित है Love Life, बोली ये बात

Darshan Kumar early life and career, Darshan Kumar Education, Darshan Kumar real life story, Darshan Kumar wife, Darshan Kumar GF,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.