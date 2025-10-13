777 Parenting Rule: 7-7-7 रूल, जेनरेशन Z बच्चों की परवरिश का नया फॉर्मूला

Gen Z Parenting Tips: बदलते दौर में बच्चों की सही परवरिश करना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। खासकर जेनरेशन Z और अल्फा पीढ़ी को संभालना आसान नहीं है। ये बच्चे तकनीक और इंटरनेट की दुनिया में बड़े हो रहे हैं। बच्चों की परवरिश में माता-पिता की भूमिका सबसे अहम होती है। बदलते समय के साथ पैरेंटिंग के तरीके भी बदल रहे हैं। आजकल माता-पिता के बीच ‘7-7-7 रूल ऑफ पैरेंटिंग’ तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह एक ऐसा नियम है जो बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास के साथ-साथ माता-पिता और बच्चों के बीच रिश्ते को भी मजबूत बनाता है।