777 Parenting Rule: 7-7-7 रूल, जेनरेशन Z बच्चों की परवरिश का नया फॉर्मूला

What is 777 Parenting Rule? (Image Source: Gemini AI)
Gen Z Parenting Tips: बदलते दौर में बच्चों की सही परवरिश करना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। खासकर जेनरेशन Z और अल्फा पीढ़ी को संभालना आसान नहीं है। ये बच्चे तकनीक और इंटरनेट की दुनिया में बड़े हो रहे हैं। बच्चों की परवरिश में माता-पिता की भूमिका सबसे अहम होती है। बदलते समय के साथ पैरेंटिंग के तरीके भी बदल रहे हैं। आजकल माता-पिता के बीच ‘7-7-7 रूल ऑफ पैरेंटिंग’ तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह एक ऐसा नियम है जो बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास के साथ-साथ माता-पिता और बच्चों के बीच रिश्ते को भी मजबूत बनाता है।
यह नियम माता-पिता और बच्चों के बीच संवाद को मजबूत बनाता है। बच्चों को जब लगता है कि उनके माता-पिता उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो वे और अधिक ईमानदार, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनते हैं। रोजाना सिर्फ 21 मिनट बच्चों के साथ बिताने से न केवल उनका मानसिक विकास होता है, बल्कि घर में सकारात्मक माहौल और मजबूत रिश्ते भी बनते हैं।
सोशल मीडिया और व्यस्त दिनचर्या के समय में बच्चों के लिए माता-पिता का समय और ध्यान ही सबसे बड़ा तोहफा है। ऐसे में 7-7-7 रूल अपनाना लाभकारी हो सकता है। क्योंकि, खुश बच्चे ही एक खुशहाल परिवार की पहचान होते हैं।
