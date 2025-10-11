Patrika LogoSwitch to English

Munching या Stress Eating? जानें कब है आपकी स्नैकिंग हेल्दी और कब खतरनाक!

Healthy Snacking Habits: हम सभी कभी‑कभी भूख न होते हुए भी सिर्फ मन की खुराक के लिए भी कुछ न कुछ खा लेते हैं। कभी चिप्स, कभी चॉकलेट। ये आदतें आपको तुरंत आराम तो देती हैं, लेकिन क्या ये सही हैं? आइए समझते हैं Munching और Stress Eating में अंतर।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 11, 2025

Munching vs Stress Eating, Healthy snacking habits, Stress eating tips, Mindless eating, Emotional eating, Snack smart,

Munching Vs Stress Eating (Image Source: Chatgpt)

Healthy Snacking Habits: काम के तनावपूर्ण समय में अपनी डेस्क से बंधे रहने वाले कॉर्पोरेट कर्मचारी अक्सर वजन बढ़ने की शिकायत करते हैं। तनाव और खान-पान की आदतें इस समस्या में काफी हद तक योगदान दे सकती हैं। ऑफिस की कुर्सी पर बैठे-बैठे आप मंचिंग कर रहे हैं या स्ट्रस ईटिंग? ये आदत कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक तो नहीं है? आइए जानते हैं।

Munching और Stress Eating

Munching यानी हल्की‑फुल्की स्नैकिंग, जब आप भूख लगने पर संतुलित तरीके से खाते हैं। यह आमतौर पर स्वस्थ होती है और आपकी ऊर्जा बनाए रखती है। Stress Eating यानी तनाव या भावना के कारण खाना, न कि भूख के कारण। यह आदत अक्सर हानिकारक होती है और वजन बढ़ाने या स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है।

क्या तनाव में खा रहे हैं आप

तनाव में खाना शरीर की एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो भोजन के माध्यम से आराम की तलाश करती है। तनाव कोर्टिसोल के स्तर में वृद्धि का कारण बनता है, जिससे मीठे, नमकीन और फैट युक्त खाद्य पदार्थों की तीव्र इच्छा होती है। आमतौर पर, व्यक्ति को कोर्टिसोल के बढ़े हुए स्तर को कम करने के लिए तले और नमकीन चिप्स, मिठाइयां और अन्य स्नैक्स खाने की इच्छा होती है।

गलत खान-पान का दिमाग पर असर

एक्सपर्ट्स की मानें तो गलत खान-पान की आदतें मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पोषक तत्वों से शक्ति प्राप्त करती हैं। जब शरीर को केवल जंक खाना मिलता है, तो मानव मस्तिष्क धुंधला हो जाता है और प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और बेचैनी विकसित करता है।

संकेत कि आप Stress Eating कर रहे हैं

  • आप तब खाते हैं जब आप उदास, बोर या तनाव में हों
  • पैकेज्ड और जंक फूड की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं
  • खाने के दौरान ध्यान पूरी तरह नहीं रहता, यानी Mindless Eating

हानियां

  • वजन बढ़ना
  • पाचन समस्या और ब्लड शुगर में उतार‑चढ़ाव
  • भावनात्मक अस्थिरता और अपराध बोध

अपनी स्नैकिंग पैटर्न कैसे पहचानें?

  • भूख से पता करें - क्या आप सच में भूखे हैं या सिर्फ तनाव में हैं
  • खाने का ध्यान - क्या आप खाने पर फोकस कर रहे हैं या TV/फोन देखते हुए खा रहे हैं
  • खाने के विकल्प - हेल्दी स्नैक्स (फल, नट्स, दही) या जंक फूड, आपको क्या पसंद आ रहा है

Stress Eating रोकने के उपाय

  • तनाव कम करने के लिए योग या मेडिटेशन करें
  • हेल्दी स्नैक्स हमेशा पास रखें
  • खाने से पहले 1 मिनट सोचें कि आप सच में भूखे हैं या नहीं
  • खाने का टाइम‑टेबल बनाएं

Healthy Lifestyle

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

11 Oct 2025 03:50 pm

Published on:

11 Oct 2025 03:49 pm

Hindi News / Lifestyle News / Munching या Stress Eating? जानें कब है आपकी स्नैकिंग हेल्दी और कब खतरनाक!

