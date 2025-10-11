Munching या Stress Eating? जानें कब है आपकी स्नैकिंग हेल्दी और कब खतरनाक!

तनाव में खाना शरीर की एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो भोजन के माध्यम से आराम की तलाश करती है। तनाव कोर्टिसोल के स्तर में वृद्धि का कारण बनता है, जिससे मीठे, नमकीन और फैट युक्त खाद्य पदार्थों की तीव्र इच्छा होती है। आमतौर पर, व्यक्ति को कोर्टिसोल के बढ़े हुए स्तर को कम करने के लिए तले और नमकीन चिप्स, मिठाइयां और अन्य स्नैक्स खाने की इच्छा होती है।