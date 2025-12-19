19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Christmas Jewellery Ideas: क्रिसमस पार्टी में दिखना है सबसे एलिगेंट, तो अपनाएं ये खास ज्वेलरी ट्रेंड

Christmas Jewellery Ideas: इस क्रिसमस अपने लुक को दें परफेक्ट फिनिश, इन एलिगेंट और ट्रेंडी ज्वेलरी पीसेज के साथ। स्नो-व्हाइट टेनिस बैंड से लेकर लकी क्लोवर ब्रेसलेट और फंकी स्टैक रिंग्स तक कम्फर्ट और फेस्टिव वाइब्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आइऐ जानते हैं, वो खास ज्वेलरी पीसेज कौन- कौनसे हैं-

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 19, 2025

Unique christmas jewellery ideas, Jewellery ideas, christmas jewellery ideas, christmas jewellery gift ideas.

Christmas Jewellery Ideas/ (फोटो सोर्स-GeminiAI)

Christmas Jewellery Ideas 2025: क्रिसमस सिर्फ केक, लाइट्स और गिफ्ट्स का फेस्टिवल नहीं है, बल्कि यह खुद को थोड़ा और स्पेशल फील कराने का मौका भी है। रेड आउटफिट्स की चमक, विंटर वाइब्स और फेस्टिव मूड के बीच अगर कोई चीज सबसे ज्यादा खींचती है, तो वो है आपकी ज्वेलरी। इस क्रिसमस मिनिमल एलिगेंस से लेकर फंकी ग्लैम तक, ये खास ज्वेलरी पीसेज आपके हर लुक को एक्स्ट्रा स्पार्कल बना देंगे, जो कि आपको भीड़ से सबसे अलग बनाकर रखेगा। चाहे क्रिसमस पार्टी हो, ऑफिस सेलिब्रेशन या न्यू ईयर की एंट्री ये ज्वेलरी कलेक्शन आपके हर मोमेंट को बना देगा और भी ज्याद खास और स्पेशल।

स्नो स्ट्रेचेबल टेनिस बैंड (Snow Stretchable Tennis Band)

यह बैंड अपनी स्ट्रेचेबल डिजाइन की वजह से बेहद कंफर्टेबल और एलिगेंट है। स्नो-व्हाइट स्टोन फिनिश इसे क्लासी लुक देता है।बिना क्लैप्स के यह बैंड हाथ में परफेक्ट फिट बैठता है और जिनको मिनिमल लुक चाहिए उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है।

डेलिकेट ब्लॉसम रेड बैंगल (Delicate Blossom Red Bangle)

रेड ब्लॉसम डिजाइन की यह बैंगल फेमिनिन और ग्रेसफुल टच देती है। फ्लोरल इंस्पिरेशन और सॉफ्ट फिनिश इसे ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों आउटफिट्स के साथ परफेक्ट बनाती है।

एलोडी क्लोवर टेनिस ब्रेसलेट (Elodie Clover Tennis Bracelet)

क्लोवर मोटिफ वाला यह टेनिस ब्रेसलेट लक और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। फाइन स्टोन डिटेलिंग और स्लीक डिजाइन इसे और भी ज्यादा एलिगेंट बनाते हैं। यह ब्रेसलेट वेस्टर्न ड्रेसेज, ऑफिस वियर या कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी बहुत सुंदर लगता है।

लकी क्लोवर ब्रेसलेट (Lucky Clover Bracelet)

लकी क्लोवर ब्रेसलेट को पॉजिटिव वाइब्स और गुड लक का सिंबल माना जाता है। इसका सिंपल लेकिन मीनिंगफुल डिजाइन इसे रोज कैरी करने के लिए बनाता है। यह ब्रेसलेट गिफ्टिंग के लिए भी एक शानदार ऑप्शन हो सकता है।

बो अडोर्न्ड गोल्ड ईयररिंग्स (Bow Adorned Gold Earrings)

बो-शेप डिजाइन वाले ये गोल्ड ईयररिंग्स क्यूट और क्लासी दोनों फील देते हैं। इनका लाइटवेट स्ट्रक्चर कानों को हैवी फील नहीं होने देता है। यूनिक बो-डिजाइन आपके लुक में एक स्टाइलिश टच जोड़ता है। पार्टी, डेट या स्पेशन फंक्शन के लिए ये ईयररिंग्स परफेक्ट है।

सेट ऑफ 3 फंकड अप स्टैक रिंग्स (Set of 3 Funked-Up Stack Rings)

स्टाइलिश स्टैक रिंग्स का यह सेट बोल्ड और ट्रेंडी लुक पसंद करने वालों के लिए है। इन्हें एक साथ या अलग-अलग स्टाइल भी किया जा सकता है। मॉडर्न डिजाइन और फंकी फिनिश आपकी फिंगर्स को एक अलग ही टच देता है। खासकर वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ।

ये भी पढ़ें

Christmas Nail Art Design: क्रिसमस पार्टी लुक को परफेक्ट बनाने के लिए ट्राय करें ये 10 नेल आर्ट डिजाइन्स
लाइफस्टाइल
christmas nail art design, nail art design, christmas nail art designs 2025.

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

19 Dec 2025 03:12 pm

Hindi News / Lifestyle News / Christmas Jewellery Ideas: क्रिसमस पार्टी में दिखना है सबसे एलिगेंट, तो अपनाएं ये खास ज्वेलरी ट्रेंड

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

खास क्रिसमस पर जाएं, दिल्ली एनसीआर की इन टॉप 3 नेचुरल जगहों पर

Christmas Delhi NCR travel, Delhi NCR winter destinations,
लाइफस्टाइल

PM मोदी की ओमान तस्वीर में दिखा खास गैजेट, जानिए क्या है ये

PM Modi gadget in ear, PM Modi foreign visit viral, PM Modi Oman traditional welcome,
लाइफस्टाइल

रवीना टंडन की उम्र 53, लेकिन स्किन ग्लो करती है गोल्डन वाटर और हेल्दी डाइट से

Natural beauty tips Bollywood actress, Healthy lifestyle for glowing skin, Turmeric water benefits for skin,
लाइफस्टाइल

सर्दियों में ब्रोकली से बनाएं टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज, शेफ संजीव कपूर की टिप्स

Easy broccoli recipes, Healthy winter recipes, Broccoli in winter, Broccoli benefits in winter,
लाइफस्टाइल

गैस कनेक्शन चालू किए बिना बिल वसूली गलत, सेवा में कमी मानते हुए 16,023 रुपए का बिल निरस्त

जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति व खर्च देने के दिए निर्देश
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.