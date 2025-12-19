दिल्ली की ‘जहरीली हवा’ के बीच इन 3 नेचुरल जगहों जाएं घूमने

महरौली को ज्यादातर कुतुब मिनार के लिए जानते हैं, लेकिन यहां इसके अलावा भी छुपी अनोखी जगहें हैं। उनमें से एक का नाम है, जमाली कमाली पार्क। ये पार्क बेहद खूबसूरत है और अंदर जा कर बस आपको दूर-दूर तक हरियाली ही दिखाई देगी। यहां पर एक ऐतिहासिक मस्जिद और मकबरा भी है। जो कि 16वीं सदी में बनाया गया है। ये सूफी संत जमाली (आप इन्हें शेख फजलुल्लाह भी कह सकते है) और उनके साथी कमाली के नाम पर बनाया गया है। इनकी कब्रों को अक्सर रहस्यमय और भूतों की कहानियों से जोड़ा जाता है। ये महरौली का जमाली कमाली पार्क कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास ही है और पूरी तरह से फ्री है।