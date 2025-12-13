Aromatherapy : इन 5 ऑयल्स से छूमंतर होगी डिजिटल थकान, अधिक फोन यूज करने वाले ट्राइ करके देखें

Aromatherapy for Digital Detox: डिजिटल डिटॉक्स का मतलब हमेशा फोन बंद कर देना या ऐप्स डिलीट करना नहीं होता है। कभी-कभी यह बस कुछ मिनट की खुशबू-भरी राहत और शांत पल भी होते हैं, जैसे कि लैवेंडर की गर्माहट, पिपरमिंट की ताजगी और चंदन की शांति के साथ। क्योंकि सुकून कोई लग्जरी नहीं, बल्कि सबकी जरुरत है। इसलिए आप प्रकृति की महक से जुड़ें और खुद को वक्त-वक्त पर याद दिलाते रहें कि आराम करना भी उतना ही जरूरी है, जितना काम करना है। इस लेख में पढ़ें कि कैसे यह अरोमाथैरेपी आपके काम आ सकती है।