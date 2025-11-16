Yoga For Blood Circulation: ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना हो या सूजन कम करनी हो, आयुष मंत्रालय से जानें कौन-सा आसन देता है इंस्टेंट रिलैक्सेशन

Yoga For Blood Circulation: सर्दियों में अक्सर शरीर भारी लगने लगता है, हाथ-पैर सुन्न पड़ने लगते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी धीमा हो जाता है। यही नहीं, लंबे समय तक बैठने या गलत लाइफस्टाइल की वजह से सूजन और थकान भी बढ़ जाती है। ऐसे में शरीर को भीतर से एक्टिव करने का सबसे सरल और असरदार तरीका है योग। आयुष मंत्रालय भी कई ऐसे आसनों की सलाह देता है जो न सिर्फ रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं, अगर आप भी तुरंत एनर्जी चाहते हैं, तो जानिए वह आसन जो आपका दिन सुपरचार्ज कर सकता है।