Yoga For Blood Circulation: ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना हो या सूजन कम करनी हो, आयुष मंत्रालय से जानें कौन-सा आसन देता है इंस्टेंट रिलैक्सेशन

Best yoga poses for circulation|फोटो सोर्स –Freepik
Yoga For Blood Circulation: सर्दियों में अक्सर शरीर भारी लगने लगता है, हाथ-पैर सुन्न पड़ने लगते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी धीमा हो जाता है। यही नहीं, लंबे समय तक बैठने या गलत लाइफस्टाइल की वजह से सूजन और थकान भी बढ़ जाती है। ऐसे में शरीर को भीतर से एक्टिव करने का सबसे सरल और असरदार तरीका है योग। आयुष मंत्रालय भी कई ऐसे आसनों की सलाह देता है जो न सिर्फ रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं, अगर आप भी तुरंत एनर्जी चाहते हैं, तो जानिए वह आसन जो आपका दिन सुपरचार्ज कर सकता है।
विपरीत करनी को आमतौर पर ‘लेग्स अप द वॉल पोज’(Legs Up the Wall Pose) भी कहा जाता है। यह शुरुआती लोगों के लिए भी बेहद आसान आसन है। बस दीवार के पास लेटकर पैरों को ऊपर टिकाना होता है। साधारण-सा दिखने वाला यह योगासन शरीर में कई स्तरों पर असर डालता है सर्कुलेशन से लेकर तनाव तक।
आयुष मंत्रालय के अनुसार, नियमित रूप से विपरीत करनी आसन करने से थकान और तनाव कम होते हैं, नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और मन को गहरी शांति मिलती है। कुल मिलाकर यह पूरा शरीर रिलैक्स करता है। यानी दिनभर की भागदौड़ के बाद सिर्फ 5–10 मिनट का अभ्यास भी शरीर और मन को रीसेट करने जैसा असर दे सकता है।
बेहतर ब्लड सर्कुलेशन।
स्ट्रेस कम और दिमाग शांत।
शरीर रिलैक्स होता है और नींद गहरी आती है।
पेट संबंधी समस्याओं में आराम।
सिरदर्द और माइग्रेन में मदद।
दीवार के पास फर्श पर चटाई बिछाएं।
कूल्हों को दीवार से सटा कर करवट लेकर लेटें।
पैरों को ऊपर उठाकर दीवार पर टिकाएं।
हाथ शरीर के किनारे रखें और हथेलियां ऊपर रखें।
आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और 5–10 मिनट इसी मुद्रा में रहें।
गर्भवती महिलाएं।
हाई बीपी के मरीज।
गर्दन या कमर दर्द वाले लोग।
पेट की सर्जरी करवाई हो।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य