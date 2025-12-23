Anjeer For Diabetic Patient: डायबिटीज कंट्रोल करने में अंजीर है कारगर, सही तरीके से करें सेवन

Anjeer For Diabetic Patient: डायबिटीज के मरीजों के लिए ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में खान-पान में सही चीज़ों को शामिल करना बेहद जरूरी हो जाता है। अंजीर को आयुर्वेद और पोषण विशेषज्ञ दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद मानते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर और जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर अंजीर का सेवन सही तरीके और सही मात्रा में किया जाए, तो यह डायबिटीज कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकता है।