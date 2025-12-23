23 दिसंबर 2025,

लाइफस्टाइल

Anjeer For Diabetic Patient: डायबिटीज कंट्रोल करने में अंजीर है कारगर, सही तरीके से करें सेवन

Anjeer For Diabetic Patient: डायबिटीज आज एक आम लेकिन गंभीर लाइफस्टाइल समस्या बन चुकी है। ऐसे में खानपान का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। कई घरेलू खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो सही तरीके से लेने पर ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं।

MEGHA ROY

Dec 23, 2025

फोटो सोर्स – Freepik

Anjeer For Diabetic Patient: डायबिटीज के मरीजों के लिए ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में खान-पान में सही चीज़ों को शामिल करना बेहद जरूरी हो जाता है। अंजीर को आयुर्वेद और पोषण विशेषज्ञ दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद मानते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर और जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर अंजीर का सेवन सही तरीके और सही मात्रा में किया जाए, तो यह डायबिटीज कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकता है।

डायबिटीज के मरीजों के लिए क्यों उपयोगी है अंजीर?

अंजीर में फाइबर, पोटैशियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन A और B जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को धीमा करता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर अचानक बढ़ने से बच सकता है। सीमित मात्रा में इसका सेवन डायबिटीज पेशेंट्स के लिए सहायक माना जाता है।

Anjeer Benefits: अंजीर सेवन का सही तरीका

1–2 सूखी अंजीर को रात में पानी में भिगो दें और सुबह चबा-चबाकर खाएं।चाहें तो अंजीर की पत्तियों से बनी हल्की चाय भी ली जा सकती है।कुछ लोग अंजीर को दूध के साथ लेते हैं, लेकिन डायबिटीज में यह विकल्प अपनाने से पहले मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है।ध्यान रखें, जरूरत से ज्यादा अंजीर खाना नुकसानदेह भी हो सकता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक शुगर पाई जाती है।

कैसे मदद करता है ब्लड शुगर कंट्रोल में?

अंजीर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इन्फ्लामेटरी गुण शरीर में इंसुलिन की कार्यक्षमता को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके नियमित और सीमित सेवन से शरीर में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह खराब कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने में भी सहायक होता है।

हड्डियों को मजबूती देता है

सूखी अंजीर कैल्शियम और फॉस्फोरस का अच्छा स्रोत है। इसका नियमित सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है और उम्र बढ़ने के साथ होने वाली हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के जोखिम को कम कर सकता है।

दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद

अंजीर में मौजूद पोटैशियम दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करता है। यह ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक हो सकता है, जिससे हृदय से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होता है।

कब्ज से राहत

फाइबर से भरपूर अंजीर पाचन तंत्र को मजबूत करता है। नियमित और सीमित मात्रा में सेवन करने से कब्ज की समस्या में राहत मिल सकती है और पेट साफ रहता है।

जरूरी सावधानी

  • डायबिटीज में अंजीर दवा का विकल्प नहीं है, बल्कि एक सहायक आहार है।
  • रोजाना 1–2 अंजीर से ज्यादा न लें।
  • किसी भी नए खाद्य पदार्थ को डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेना बेहतर होता है।

