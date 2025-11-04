Anjeer Benefits: सर्दियों में अंजीर का सेवन हड्डियों के लिए है फायदेमंद, एक्सपर्ट से जानिए इसके अन्य सेहत लाभ



अगर आप डायबिटीज से जूझ रहे हैं, तो सर्दियों में क्या खाना है इस पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसे में सर्दियों के मौसम में फाइबर से भरपूर अंजीर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसमें मौजूद कैल्शियम, जिंक, सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड जैसे पावरफुल कंपाउंड्स ब्लड शुगर को बैलेंस करने में मदद करते हैं। यह इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं और शुगर लेवल को अचानक बढ़ने से रोकते हैं।