Anjeer Benefits: सर्दियों में अंजीर का सेवन हड्डियों के लिए है फायदेमंद, एक्सपर्ट से जानिए इसके अन्य सेहत लाभ

Anjeer Benefits: सर्दियों ने दस्तक दे दी है, ऐसे में अपने रोजाना के आहार में कुछ ड्राई फ्रूट्स को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। इन्हीं में से एक है अंजीर, जिसका सेवन ठंड के मौसम में बेहद लाभकारी है। आइए जानते हैं एक्सपर्ट से इसके फायदे।

Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 04, 2025

figs benefits, anjeer benefits, anjeer benefits in hindi, anjeer khane ke fayde,

Fig Benefits for Health|फोटो सोर्स – Patrika.com

Anjeer Benefits In Winter: सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म और मजबूत बनाए रखने के लिए अंजीर (Anjeer) का सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है। सूखे मेवों में शामिल अंजीर कैल्शियम, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। एक्सपर्ट्स से आइए जानते हैं सर्दियों में अंजीर खाने के और क्या-क्या फायदे हैं।

एक्सपर्ट से जानिए सर्दियों में अंजीर खाने के फायदे

आयुर्वेद चिकित्सक अर्जुन राज बताते हैं कि सर्दियों में अंजीर का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही अंजीर का सेवन अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में भी लाभदायक है, जैसे यह इम्युनिटी बढ़ाता है, पाचन को बेहतर बनाता है और त्वचा से जुड़ी परेशानियों को भी दूर करता है।

डायबिटीज को करें कंट्रोल


अगर आप डायबिटीज से जूझ रहे हैं, तो सर्दियों में क्या खाना है इस पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसे में सर्दियों के मौसम में फाइबर से भरपूर अंजीर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसमें मौजूद कैल्शियम, जिंक, सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड जैसे पावरफुल कंपाउंड्स ब्लड शुगर को बैलेंस करने में मदद करते हैं। यह इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं और शुगर लेवल को अचानक बढ़ने से रोकते हैं।

हाई ब्लड प्रेशर को रखे नियंत्रित


सर्दियों में हाई बीपी के मरीजों को खास सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। ऐसे में अंजीर का सेवन आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकता है। अगर आप अपने डाइट में रोज़ाना अंजीर शामिल करते हैं, तो यह आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है, क्योंकि इसमें पोटैशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है।

सर्दियों में त्वचा को बनाए चमकदार


सर्दियों में स्किन रूखी, डल और बेजान हो जाती है। ऐसे में हेल्दी फूड का सेवन जरूरी हो जाता है ताकि आपकी नेचुरल ब्यूटी बरकरार रहे। अंजीर में विटामिन C, E और A पाए जाते हैं जो त्वचा को पोषण देते हैं, सूजन कम करते हैं और कोलेजन बूस्ट करने में मदद करते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट फ्री रैडिकल्स से भी लड़ते हैं।

अंजीर का सेवन कैसे करें


अंजीर को आप भिगोकर या सूखा दोनों तरीकों से खा सकते हैं। इसके सबसे अच्छे फायदे पाने के लिए रात में 2-3 अंजीर पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट खाएं। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और पाचन दुरुस्त रहता है। इसके अलावा, आप अंजीर को दूध या स्मूदी में मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं।

इडली नहीं, ये है Bihari Bhakka Food, जिसको सर्दी में खाने का मजा ही अलग है, जानिए कैसे बनता है
लाइफस्टाइल
Bihari Idli, Street Food,idli sambhar, bihari idli ,

Published on:

04 Nov 2025 03:30 pm

Hindi News / Lifestyle News / Anjeer Benefits: सर्दियों में अंजीर का सेवन हड्डियों के लिए है फायदेमंद, एक्सपर्ट से जानिए इसके अन्य सेहत लाभ

लाइफस्टाइल

Patrika Site Logo

