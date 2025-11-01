इडली नहीं, ये है Bihari Bhakka Food, जिसको सर्दी में खाने का मजा ही अलग है, जानिए कैसे बनता है

Bihari Bhakka Food: सर्दी की ठिठुरन में जब मन गरमा-गरम, देसी और पौष्टिक खाने को तरसे, तो बिहार का पारंपरिक भक्का आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। इडली से मिलता-जुलता दिखने वाला ये सॉफ्ट-स्पंजी स्नैक असल में चावल-दाल के आटे का भाप में पका हुआ जादू है, जो न सिर्फ पेट भरता है, बल्कि शरीर को गर्माहट और एनर्जी का डोज देता है। बिहार की ठंडी सुबहों में गुड़ की चाशनी या दही के साथ परोसा जाने वाला भक्का अब घर पर भी आसानी से बन सकता है। चलिए, जानते हैं इस देसी डिलाइट की फ्रेश, आसान और परफेक्ट रेसिपी।