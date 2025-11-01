इडली नहीं, ये है Bihari Bhakka Food, जिसको सर्दी में खाने का मजा ही अलग है, जानिए कैसे बनता है

Bihar local food recipe|फोटो सोर्स – Freepik
Bihari Bhakka Food: सर्दी की ठिठुरन में जब मन गरमा-गरम, देसी और पौष्टिक खाने को तरसे, तो बिहार का पारंपरिक भक्का आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। इडली से मिलता-जुलता दिखने वाला ये सॉफ्ट-स्पंजी स्नैक असल में चावल-दाल के आटे का भाप में पका हुआ जादू है, जो न सिर्फ पेट भरता है, बल्कि शरीर को गर्माहट और एनर्जी का डोज देता है। बिहार की ठंडी सुबहों में गुड़ की चाशनी या दही के साथ परोसा जाने वाला भक्का अब घर पर भी आसानी से बन सकता है। चलिए, जानते हैं इस देसी डिलाइट की फ्रेश, आसान और परफेक्ट रेसिपी।
भक्का बिहार के अररिया जिले का अनमोल व्यंजन है। यह एक ऐसा पकवान है जो बिहार के बाकी जिलों में नहीं बनता और ज्यादातर लोग इससे अनजान भी हैं। सीमांचल में जैसे ही सर्दियों में घना कोहरा छा जाता है और सूरज की किरणें कई दिनों तक गायब रहती हैं, बस समझिए भक्का बनाने का मौसम शुरू हो गया। शहर के कोनों-चौराहों पर भक्का की धूम मचती है। राहगीर इसका लुत्फ उठाते हैं। गर्मागर्म भक्का के साथ घी और मछली परोसना जरूरी माना जाता है क्योंकि यही इसके स्वाद को दोगुना कर देता है।
भक्का दक्षिण भारत की मशहूर इडली-सांभर को कड़ी चुनौती देता है। माला देवी बताती हैं कि बदलते दौर में लोग इडली-सांभर जैसे ट्रेंडी व्यंजनों को तरजीह दे रहे हैं, मगर बिहार का ये देसी भक्का अपने खालिस स्वाद और पोषण की वजह से अपनी अलग मुकाम रखता है।
