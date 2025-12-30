30 दिसंबर 2025,

लाइफस्टाइल

Priyanka Gandhi Son Raihan Vadra News: राजनीति नहीं, फोटोग्राफी के दीवाने हैं प्रियंका गांधी के बेटे, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी देख आप भी करेंगे तारीफ

Priyanka Gandhi Son Raihan Vadra News: राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी पहचान एक अलग रास्ते पर बनाई है। राजनीति से दूर रहकर रेहान फोटोग्राफी, खासकर वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी के प्रति गहरा जुनून रखते हैं। जंगल, जानवर और प्रकृति को कैमरे में कैद करने [&hellip;]

2 min read
भारत

image

MEGHA ROY

Dec 30, 2025

Priyanka Gandhi Son News, Raihan Vadra Latest News,

Raihan Vadra Wildlife Photography|फोटो सोर्स – raihanrvadra/Instgaram

Priyanka Gandhi Son Raihan Vadra News: राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी पहचान एक अलग रास्ते पर बनाई है। राजनीति से दूर रहकर रेहान फोटोग्राफी, खासकर वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी के प्रति गहरा जुनून रखते हैं। जंगल, जानवर और प्रकृति को कैमरे में कैद करने का उनका अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। उनकी तस्वीरें न सिर्फ खूबसूरत होती हैं, बल्कि प्रकृति के प्रति उनकी संवेदनशील सोच को भी दर्शाती हैं, जिसे देखकर कोई भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता।

Priyanka Gandhi Son Raihan Vadra Wedding: रेहान की गर्लफ्रेंड संग सगाई कन्फर्म


प्रियंका गांधी के परिवार में जल्द ही खुशियों का माहौल बनने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लंबे समय से रिलेशनशिप में रही गर्लफ्रेंड अवीवा बैग के साथ सगाई कर अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया है।

प्रकृति से जुड़ी कुछ खास तस्वीरों पर एक नजर

तस्वीर 1


पहली तस्वीर में एक अजगर (Python) नजर आ रहा है। यह तस्वीर रेहान वाड्रा द्वारा खींची गई है, जो राजनीति की चकाचौंध से दूर रहकर प्रकृति और वन्यजीवों की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना पसंद करते हैं। उनकी फोटोग्राफी में जंगल के प्रति गहरा लगाव और एक शांत, संवेदनशील नजर साफ झलकती है।

तस्वीर 2


दूसरी तस्वीर में एक तेंदुआ (Leopard) गुफा के बाहर खड़ा दिखाई देता है। उसकी मजबूत काया और आत्मविश्वास भरी मुद्रा जंगल की ताकत और सुंदरता दोनों को दर्शाती है। यह तस्वीर रेहान के वन्यजीवन से गहरे जुड़ाव को बखूबी दिखाती है।

तस्वीर 3


इस तस्वीर में रेहान ने कई डॉल्फिन (Dolphin) जैसे जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में बेहद खूबसूरती से कैद किया है। इससे यह साफ पता चलता है कि उन्हें न सिर्फ जंगल, बल्कि समुद्री जीवन की विविधता और सुंदरता को भी कैमरे में उतारना पसंद है।

तस्वीर 4


रेहान वाड्रा द्वारा खींची गई इस तस्वीर में मोर जैसे खूबसूरत जीव का असली अंदाज देखने को मिलता है। यह फोटो प्रकृति की शांति और वन्यजीवों की गरिमा को दर्शाती है, जिसे उन्होंने बड़े सलीके से अपने लेंस में उतारा है।

तस्वीर 5


यह तस्वीर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों से ली गई है। रेहान की यह फोटोग्राफी दिखाती है कि उनका लगाव सिर्फ वाइल्डलाइफ तक सीमित नहीं, बल्कि प्रकृति के हर रूप पहाड़, आसमान और विशाल नजारों से भी गहराई से जुड़ा है।

Updated on:

30 Dec 2025 03:23 pm

Published on:

30 Dec 2025 03:06 pm

Hindi News / Lifestyle News / Priyanka Gandhi Son Raihan Vadra News: राजनीति नहीं, फोटोग्राफी के दीवाने हैं प्रियंका गांधी के बेटे, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी देख आप भी करेंगे तारीफ

