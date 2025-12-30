Priyanka Gandhi Son Raihan Vadra News: राजनीति नहीं, फोटोग्राफी के दीवाने हैं प्रियंका गांधी के बेटे, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी देख आप भी करेंगे तारीफ

Priyanka Gandhi Son Raihan Vadra News: राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी पहचान एक अलग रास्ते पर बनाई है। राजनीति से दूर रहकर रेहान फोटोग्राफी, खासकर वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी के प्रति गहरा जुनून रखते हैं। जंगल, जानवर और प्रकृति को कैमरे में कैद करने का उनका अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। उनकी तस्वीरें न सिर्फ खूबसूरत होती हैं, बल्कि प्रकृति के प्रति उनकी संवेदनशील सोच को भी दर्शाती हैं, जिसे देखकर कोई भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता।