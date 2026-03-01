प्रेग्नेंट महिलाएं होली पर क्या करें, क्या नहीं? बता रही हैं Gynacologist

Tips for Pregnant
होली आने वाली है। रंगों के इस त्योहार पर हर कोई मौज-मस्ती और खुशियों से सराबोर नजर आता है। इस मौके पर प्रसूति एवं भ्रूण चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. नेहारिका मल्होत्रा बता रही हैं कि गर्भवती महिलाओं को होली के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि उनकी खुशियों को किसी की नज़र न लगे।
डॉ. मल्होत्रा का कहना है कि एक प्रसूति विशेषज्ञ के रूप में, मैं अपनी सभी गर्भवती मरीजों से कहती हूं कि त्योहार मनाइए, लेकिन सुरक्षित तरीके से। गर्भावस्था जीवन का एक सुंदर चरण है, और त्योहार को इसमें खुशी जोड़नी चाहिए, न कि तनाव या जोखिम।
केवल प्राकृतिक या हर्बल रंग इस्तेमाल करें
होली के कई सिंथेटिक रंगों में सीसा, पारा और औद्योगिक डाई जैसे हानिकारक रसायन होते हैं, जो समस्याएं पैदा कर सकते हैं।
