प्रेग्नेंट महिलाएं होली पर क्या करें, क्या नहीं? बता रही हैं Gynacologist

होली आने वाली है। रंगों के इस त्योहार पर हर कोई मौज-मस्ती और खुशियों से सराबोर नजर आता है। इस मौके पर प्रसूति एवं भ्रूण चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. नेहारिका मल्होत्रा बता रही हैं कि गर्भवती महिलाओं को होली के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि उनकी खुशियों को किसी की नज़र न लगे।