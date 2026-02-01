Weekend Self Care Routine: सिर्फ ‘छुट्टी’ नहीं, लड़कियों के लिए ‘Self Care’ का नया ट्रेंड, जानें क्यों है जरूरी

Weekend Self Care Routine: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लड़कियां अक्सर घर, ऑफिस और पढ़ाई की जिम्मेदारियों के बीच खुद को भूल जाती हैं। पूरे हफ्ते की थकान न सिर्फ आपके शरीर बल्कि आपके चेहरे पर भी दिखने लगती है। यही वजह है कि लड़कियों में Weekend Self Care Routine का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक शांति पाने का एक जरिया है। इस वीकेंड, दुनिया की भीड़ से कटकर थोड़ा समय खुद को दें। चेहरे पर फेस मास्क, हाथ में पसंदीदा चाय और मन में सुकून यही वो जादुई मंत्र है जो आपको मंडे के लिए पूरी तरह रीचार्ज कर देगा।