लाइफस्टाइल

Weekend Self Care Routine: सिर्फ ‘छुट्टी’ नहीं, लड़कियों के लिए ‘Self Care’ का नया ट्रेंड, जानें क्यों है जरूरी

Weekend Self Care Routine: खुद की देखभाल आजकल लड़कियों के लिए एक तरह का आत्म-प्यार बन गया है। घर, काम और जिम्मेदारियों के बीच खुद को न भूलें। इस वीकेंड अपनाएं ये जादुई रूटीन जो न सिर्फ आपकी स्किन को चमकाएगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा।

भारत

image

Charvi Jain

Feb 27, 2026

इस वीकेंड अपनाएं ये जादुई रूटीन

weekend self care tips for girls (source: gemini)

Weekend Self Care Routine: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लड़कियां अक्सर घर, ऑफिस और पढ़ाई की जिम्मेदारियों के बीच खुद को भूल जाती हैं। पूरे हफ्ते की थकान न सिर्फ आपके शरीर बल्कि आपके चेहरे पर भी दिखने लगती है। यही वजह है कि लड़कियों में Weekend Self Care Routine का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक शांति पाने का एक जरिया है। इस वीकेंड, दुनिया की भीड़ से कटकर थोड़ा समय खुद को दें। चेहरे पर फेस मास्क, हाथ में पसंदीदा चाय और मन में सुकून यही वो जादुई मंत्र है जो आपको मंडे के लिए पूरी तरह रीचार्ज कर देगा।

यह चलन क्यों बढ़ रहा है?

सोशल मीडिया और बदलती जीवनशैली ने लड़कियों को यह समझाया है कि खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। मन की थकान, शरीर का तनाव और दिमाग की उलझनों से छुटकारा पाने के लिए हफ्ते में एक दिन अपने लिए रखना बहुत काम आता है।

लड़कियां वीकेंड पर क्या-क्या करती हैं?

  • चेहरे और बालों की देखभाल।
  • हल्का योग या ध्यान।
  • अपने मन की बातें डायरी में लिखना।
  • कमरे की सफाई, खुशबूदार मोमबत्ती जलाना।
  • किताब पढ़ना या कोई कला करना।
  • अपने दोस्त के साथ बाहर चाय पीने जाना।
  • फल, दही, नारियल पानी या हल्का नाश्ता लेना।
  • मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाना।
  • अपने लिए छोटी खरीददारी।

इस चलन से क्या बदलाव आ रहा है?

  • तनाव कम होता है।
  • मन अधिक शांत होता है।
  • चेहरे पर प्राकृतिक चमक आती है।
  • आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान बढ़ता है।
  • मन में जमा भारीपन कम होता है।
  • भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है।
  • खुद से जुड़ाव गहरा होता है।

खुद की देखभाल वाला ट्रेंड कैसे शुरू करें?

  • वीकेंड पर अपने लिए 2-3 घंटे तय करें।
  • छोटी चीजों से शुरुआत करें, जैसे नहाना, बालों में तेल लगाना, चाय लेकर बैठना।
  • मोबाइल को थोड़ी देर दूर रखें।
  • एक सूची बनाएं कि आपको क्या करने में सबसे ज्यादा सुकून मिलता है।
  • खुद को प्राथमिकता देना सीखें।

27 Feb 2026 06:30 pm

