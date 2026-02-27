Holi Hairstyle Ideas: रंगों के त्योहार में दिखना है सबसे अलग, तो बनाएं ये 3 ट्रेंडी हेयर स्टाइल

Holi Hairstyle Ideas: होली का त्योहार रंगों, मस्ती और ढेर सारी खुशियों के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। इस खास दिन पर हर कोई चाहता है कि उसका लुक सबसे अलग और स्टाइलिश नजर आए। लेकिन रंग और गुलाल की वजह से बाल जल्दी रूखे, उलझे और खराब हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप होली खेलते समय ऐसा हेयर स्टाइल चुनें जो ट्रेंडी भी हो और आपके बालों को रंगों से काफी हद तक सुरक्षित भी रखे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram पर इंफ्लुएंसर Komal Gudan, जो फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े वीडियो शेयर करती हैं, उन्होंने होली के लिए कुछ स्टाइलिश और आसान हेयर स्टाइल अपने इंस्टा हैंडल (@komalgudan) पर शेयर किए हैं। ऐसे में अगर आप होली 2026 पर इन हेयर स्टाइल्स को ट्राई करती हैं, तो आप बिना टेंशन के रंगों का मजा लेते हुए भी सबसे अलग और स्टाइलिश नजर आएंगी। आइए जानते हैं ये 3 ट्रेंडी हेयर स्टाइल।