Pet Parenting Tips: पप्पी-किटन पालना है बच्चों का खेल नहीं! डॉक्टर ने बताए ये Do’s & Don’ts जो हर पेट पेरेंट को जानना चाहिए

Pet Parenting Tips: अगर आप अपने या घर के छोटे बच्चों की डिमांड की वजह से घर में छोटा पप्पी या किटन लाने का सोच रहे हैं, या पेट पेरेंट बनने के लिए अडॉप्ट करने का फैसला कर रहे हैं, या किसी खास को पेट गिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके लिए है। आज की इस स्टोरी में आइए PUPKITT PET CARE HOSPITAL के डॉ. अनिरुद्ध मित्तल से जानते हैं कि पेट को घर लाने से पहले किन बातों पर जरूर विचार करना चाहिए, कौन-सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कैसे आप सच में एक जिम्मेदार और संवेदनशील पेट पेरेंट बन सकते हैं। क्योंकि यह कदम सिर्फ खुशी का नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी का भी होता है। एक मासूम जानवर को घर लाना मतलब उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाना, उसकी हर जरूरत और हर भावना को समझना। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।