विजय देवरकोंडा की पत्नी रश्मिका मंदाना जैसा चाहिए ब्राइडल ग्लो, तो फॉलो करें एक्ट्रेस का सीक्रेट स्किनकेयर रूटीन

Rashmika Mandanna Skincare Routine: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने तेलुगू रीति-रिवाज के अनुसार शादी कर अब पति-पत्नी बन चुके हैं। शादी बीते 26 फरवरी को उदयपुर के पास अरावली की पहाड़ियों में बने आईटीसी मोमेंटोस रिजॉर्ट में हुई। शादी की सभी रस्में 24 फरवरी से शुरू हो गई थीं और तभी से कपल के नाम से बना "VIROSH" ट्रेंड में बना हुआ है। बता दें, रश्मिका ने पुष्पा, सिकंदर और छावा जैसी फिल्मों में काम किया है, वहीं विजय देवरकोंडा अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्मों से फेमस हुए हैं। इन दिनों मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक रश्मिका और विजय की शादी की फोटो और वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं दुल्हन बनी रश्मिका का ग्लो भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। ऐसे में अगर आपकी भी जल्द शादी होने वाली है और आप अपने शादी वाले दिन रश्मिका जैसी हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाना चाहती हैं, तो आप एक्ट्रेस के बताए स्किनकेयर रूटीन को फॉलो कर सकती हैं। आइए जानते हैं एक्ट्रेस का डेली स्किनकेयर रूटीन क्या है।