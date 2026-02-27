27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

विजय देवरकोंडा की पत्नी रश्मिका मंदाना जैसा चाहिए ब्राइडल ग्लो, तो फॉलो करें एक्ट्रेस का सीक्रेट स्किनकेयर रूटीन

Rashmika Mandanna Skincare Routine: इन दिनों रश्मिका और विजय की शादी की फोटो और वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं दुल्हन बनी रश्मिका का ग्लो भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। ऐसे में अगर आपकी भी जल्द शादी होने वाली है और आप अपने शादी वाले दिन रश्मिका जैसी हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाना चाहती हैं, तो आप एक्ट्रेस के बताए स्किनकेयर रूटीन को फॉलो कर सकती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Feb 27, 2026

Rashmika Mandanna

Rashmika Mandanna image credit- instagram (@thedeverakonda)

Rashmika Mandanna Skincare Routine: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने तेलुगू रीति-रिवाज के अनुसार शादी कर अब पति-पत्नी बन चुके हैं। शादी बीते 26 फरवरी को उदयपुर के पास अरावली की पहाड़ियों में बने आईटीसी मोमेंटोस रिजॉर्ट में हुई। शादी की सभी रस्में 24 फरवरी से शुरू हो गई थीं और तभी से कपल के नाम से बना "VIROSH" ट्रेंड में बना हुआ है। बता दें, रश्मिका ने पुष्पा, सिकंदर और छावा जैसी फिल्मों में काम किया है, वहीं विजय देवरकोंडा अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्मों से फेमस हुए हैं। इन दिनों मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक रश्मिका और विजय की शादी की फोटो और वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं दुल्हन बनी रश्मिका का ग्लो भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। ऐसे में अगर आपकी भी जल्द शादी होने वाली है और आप अपने शादी वाले दिन रश्मिका जैसी हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाना चाहती हैं, तो आप एक्ट्रेस के बताए स्किनकेयर रूटीन को फॉलो कर सकती हैं। आइए जानते हैं एक्ट्रेस का डेली स्किनकेयर रूटीन क्या है।

रश्मिका का स्किनकेयर रूटीन (Rashmika Mandanna Skin Care Routine)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर Colgate India के ऑफिशियल चैनल पर "Get Ready With Me" वीडियो में रश्मिका ने अपना स्किनकेयर रूटीन शेयर किया। उन्होंने बताया कि ब्रश करने के बाद वह हल्के फेस वॉश से चेहरा धोती हैं। इसके बाद चेहरे को पोंछकर सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगाती हैं। मॉइस्चराइजर त्वचा को नरिश और हाइड्रेट रखता है, जिससे स्किन ड्राई नहीं होती। इसके बाद वह सनस्क्रीन लगाती हैं, जो उनकी रूटीन का सबसे जरूरी हिस्सा है। सूरज की किरणों से त्वचा को बचाने के लिए सनस्क्रीन को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

मॉइस्चराइजर और सीरम है जरूरी (Rashmika Mandanna Moisturizer Serum Tips)

इसके अलावा रश्मिका ने अपने एक इंटरव्यू में स्किनकेयर प्रोडक्ट्स दिखाते हुए बताया कि वह मॉइस्चराइजर और फेस सीरम जरूर इस्तेमाल करती हैं। ये दोनों चीजें त्वचा को हेल्दी और चमकदार बनाती हैं। ऐसे में अगर आप भी जल्द ब्राइड बनने वाली हैं, तो किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सही मॉइस्चराइजर और सीरम लेकर रोजाना इस्तेमाल करें।

नो मेकअप मेकअप लुक (Rashmika Mandanna No Makeup Look)

फिल्मों में काम करने की वजह से रश्मिका को आप भले ही हैवी मेकअप में देख चुके हों, लेकिन जब वह एयरपोर्ट या बाहर स्पॉट होती हैं, तो वह हमेशा नो मेकअप मेकअप लुक में ही दिखती हैं। इतना ही नहीं, अपनी शादी वाले दिन भी उन्होंने ज्यादा मेकअप नहीं किया था। ज्यादा मेकअप करने से त्वचा जल्दी बूढ़ी दिखती है और ब्रेकआउट की संभावना बढ़ती है। यही वजह है कि वह हमेशा नेचुरल लुक में ही नजर आती हैं।

ये भी पढ़ें

Holi Skin Care Tips: होली के रंगों से स्किन हो सकती है डैमेज, इन घरेलू उपायों से करें देखभाल
ब्यूटी टिप्स
Holi Skin Care Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Feb 2026 12:42 pm

Hindi News / Lifestyle News / विजय देवरकोंडा की पत्नी रश्मिका मंदाना जैसा चाहिए ब्राइडल ग्लो, तो फॉलो करें एक्ट्रेस का सीक्रेट स्किनकेयर रूटीन

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Pet Safe Holi Colors: इस होली अपने पालतू जानवर को भी लगाएं रंग, बस सही कलर का करें यूज

ऑर्गेनिक होली कलर्स फॉर पेट्स
लाइफस्टाइल

Rinku Singh Father : “पापा मेरी जान…” इमोशनल कर रही रिंकू सिंह की ये बातें… 5 Photos में देखिए पिता-पुत्र का प्यार

rinku singh father, rinku singh father news, rinku singh father age, rinku singh father photos,
लाइफस्टाइल

Good Morning Wishes and Images: माता संतोषी की कृपा और लक्ष्मी जी का साथ, अपनों को भेजें ये खास गुड मॉर्निंग मैसेज

लाइफस्टाइल

Chandra Shekhar Azad Punyatithi 2026 : आज है चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि, इन प्रेरक कोट्स, मैसेज और फोटो से दें श्रद्धांजलि

Chandra Shekhar Azad | image credit- x.com
लाइफस्टाइल

Chandra Shekhar Azad Death Anniversary पर यहां दिए गए 50+ कोट्स, मैसेज, कैप्शन और फोटो Instagram, Facebook और Whatsapp पर शेयर कर दें श्रद्धांजलि 

chandra shekhar azad
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.