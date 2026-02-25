Holi 2026 पर यहां बताए गए Skin & Hair Care Tips फॉलो कर खेलें रंग, स्किन और बाल न होंगे खराब, नहीं होगी रंग छुड़ाने की टेंशन

Skin and Hair Care Tips for Holi 2026: होली का त्योहार रंगों, मस्ती और ढेर सारी खुशियों से भरा होता है। इस दिन लोग स्वादिष्ट पकवानों का मजा लेते हैं और जमकर रंग खेलते हैं। लेकिन कई बार नेचुरल रंगों की जगह अगर केमिकल वाले रंगों से होली खेल ली जाए, तो बाद में यही रंग हमारी स्किन और बालों के लिए परेशानी बन जाते हैं। त्वचा रूखी हो जाती है, जलन होने लगती है और बाल भी बेजान से दिखने लगते हैं। इसके साथ ही अक्सर लोग रंग छुड़ाने की जल्दी में ज्यादा शैंपू और फेसवॉश का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे स्किन और बाल और भी ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। जबकि अगर सही तरीके से और हल्के तरीके से रंग हटाए जाएं, तो काफी हद तक स्किन और बालों को नुकसान होने से बचाया जा सकता है।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram पर फेमस इन्फ्लुएंसर Grincy Gandhi, जो स्किनकेयर, मेकअप और हेयरकेयर से जुड़े वीडियो बनाती हैं, उन्होंने होली से जुड़े कुछ आसान और काम के टिप्स अपने इंस्टा हैंडल (@iam_grincy) पर शेयर किए हैं। अगर आप होली 2026 पर इन टिप्स को अपनाते हैं, तो आप अपनी स्किन और बालों को सुरक्षित रखते हुए बिना किसी टेंशन के रंगों का पूरा मजा ले सकते हैं। आइए जानते हैं होली से जुड़े ये काम के टिप्स।