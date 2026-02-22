Holi 2026 Special Chawal Ki Kachri Recipe: होली 2026 पर 1 कप चावल से बनाएं ढेर सारी चावल की कचरी, खाने वाले करते नहीं थकेंगे आपकी तारीफ

Holi 2026 Special Chawal Ki Kachri Recipe: होली 2026 आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए घरों में त्योहार की रौनक अभी से नजर आने लगी है। कोई मिठाइयों की तैयारी में लगा है तो कोई नमकीन बनाने में व्यस्त है। होली के दिन वैसे तो तरह-तरह के ट्रेडिशनल पकवान बनते ही हैं, लेकिन उससे पहले भी कई घरों में चावल के पापड़, कचरी, आलू के पापड़ और गुजिया जैसी चीजें बनाकर पहले से तैयार कर ली जाती हैं, ताकि त्योहार वाले दिन ज्यादा भागदौड़ न करनी पड़े, मेहमानों का आराम से स्वागत हो सके और सब मिलकर अच्छे से होली खेल सकें।