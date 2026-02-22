Holi 2026 Special Chawal Ki Kachri Recipe: होली 2026 पर 1 कप चावल से बनाएं ढेर सारी चावल की कचरी, खाने वाले करते नहीं थकेंगे आपकी तारीफ

Chawal Ki Kachri - image credit |gemini
Holi 2026 Special Chawal Ki Kachri Recipe: होली 2026 आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए घरों में त्योहार की रौनक अभी से नजर आने लगी है। कोई मिठाइयों की तैयारी में लगा है तो कोई नमकीन बनाने में व्यस्त है। होली के दिन वैसे तो तरह-तरह के ट्रेडिशनल पकवान बनते ही हैं, लेकिन उससे पहले भी कई घरों में चावल के पापड़, कचरी, आलू के पापड़ और गुजिया जैसी चीजें बनाकर पहले से तैयार कर ली जाती हैं, ताकि त्योहार वाले दिन ज्यादा भागदौड़ न करनी पड़े, मेहमानों का आराम से स्वागत हो सके और सब मिलकर अच्छे से होली खेल सकें।
अगर आप भी इस साल होली पर कुछ ऐसा बनाना चाहती हैं जो आसान भी हो और स्वादिष्ट भी, तो चावल की कचरी बना सकती हैं। इसे बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है और खाने में भी यह काफी टेस्टी होती है। इसकी खास बात यह है कि इसे एक बार बनाकर अगर अच्छी तरह सुखाकर रख दिया जाए, तो यह लंबे समय तक खराब नहीं होती। आइए जानते हैं कि आप घर पर चावल की कचरी कैसे बना सकती हैं।
मेहमानों के आने पर जब भी चाय के साथ कचरी सर्व करनी हो, कढ़ाही में तेल अच्छी तरह गरम कर लें। तेल गरम होने के बाद सूखी कचरी डालें और मध्यम आंच पर सुनहरा व कुरकुरा होने तक तलें। बता दें कि तलते समय कचरी अपने साइज से लगभग दो से तीन गुना तक फूल जाती है, इसलिए कढ़ाही में एक साथ ज्यादा कचरी न डालें। तलने के बाद कचरी को टिश्यू पेपर या किचन पेपर पर निकाल लें, ताकि अतिरिक्त तेल आसानी से निकल जाए। इसके बाद गरमा-गरम कचरी चाय के साथ सर्व करें।
