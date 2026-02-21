Shikhar Dhawan Girlfriend Sophie Shine Haldi Look: शिखर धवन की दुल्हनिया सोफी शाइन का हल्दी लुक हुआ वायरल, लाल और सुनहरे कलर के लहंगे में जीता फैंस का दिल

इसके साथ उन्होंने मस्टर्ड येलो रंग का दुपट्टा लिया था, जिसे उन्होंने बहुत ही हल्के और रिलैक्स्ड तरीके से दोनों हाथों पर डाला हुआ था। दुपट्टे पर छोटी-छोटी सुनहरी बूटियां और एक भारी बॉर्डर बना था जो हल्दी की चमक को दोगुना कर रहा था। ज्वैलरी की बात करें तो उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट ग्रीन और गोल्डन झुमके पहने, गले में कोई हार नहीं था ताकि ब्लाउज की कढ़ाई पूरी तरह उभर कर आए। हाथों में रची मेहंदी और कलीरों ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मेकअप को सोफी ने बेहद नेचुरल और ग्लोइंग रखा। पीच ब्लश और न्यूड ग्लॉसी लिप्स के साथ सोफी का चेहरा खिल उठा था। बालों को उन्होंने साइड पार्टिंग के साथ खुला छोड़ा था, जो उनके लुक को एफर्टलेस बना रहा था।