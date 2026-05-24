Double Heart Line Palmistry : हथेली में दोहरी हृदय रेखा का क्या है मतलब, जानें

Double Heart Line Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र (Palmistry) सदियों से इंसानी स्वभाव और भविष्य के रहस्यों को उजागर करता आया है। आमतौर पर लोगों के हाथों में तीन मुख्य रेखाएं जीवन, मस्तिष्क और हृदय रेखा साफ दिखाई देती हैं। लेकिन कुछ लोगों की हथेलियां बेहद खास होती हैं, जिनमें एक की जगह दो हृदय रेखाएं (Double Heart Line) मौजूद होती हैं। एस्ट्रोलॉजर डॉ शरद शर्मा के अनुसार अगर आपकी हथेली में भी यह अनोखा संयोग है, तो समझ लीजिए कि आप भीड़ से बिल्कुल अलग हैं। यह केवल एक शारीरिक बनावट नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे गहरे जज्बातों, असीम मानसिक ताकत और आपके प्रेम जीवन का एक ऐसा आइना है, जिसका सच आपको हैरान कर देगा।