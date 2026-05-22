22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Palmistry Signs: हथेली की ये रेखा बताएगी लव मैरिज होगी या अरेंज! जानिए क्या कहता है हस्तरेखा शास्त्र

Love Marriage Signs in Hand: हस्तरेखा शास्त्र में विवाह रेखा को रिश्तों का आईना माना जाता है। दावा किया जाता है कि हथेली की ये छोटी-सी लाइन यह संकेत दे सकती है कि आपकी शादी प्रेम विवाह होगी या परिवार की पसंद से। आखिर क्या हैं इसके संकेत, जानिए विस्तार से।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

May 22, 2026

Love Marriage Signs in Hand

Love Marriage Signs in Hand: लव मैरिज होगी या अरेंज, जानिए क्या कहती है हस्तरेखा (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Marriage Line Palmistry Hindi : शादी को लेकर हर किसी के मन में उत्सुकता रहती है। कुछ लोग बचपन से लव मैरिज का सपना देखते हैं, तो कुछ परिवार की पसंद को ही सही मानते हैं। ऐसे में कई लोग ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र (Palmistry) का सहारा लेते हैं ताकि अपने भविष्य के बारे में थोड़ा अंदाजा लगा सकें।

हस्तरेखा शास्त्र (Palmistry) में माना जाता है कि इंसान की हथेली पर बनी रेखाएं उसके स्वभाव, करियर, रिश्तों और वैवाहिक जीवन तक के संकेत देती हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा विवाह रेखा यानी मैरिज लाइन की होती है। कहा जाता है कि यह रेखा इस बात का इशारा दे सकती है कि आपकी शादी प्रेम विवाह होगी या फिर अरेंज मैरिज।

कहां होती है विवाह रेखा?

विवाह रेखा छोटी उंगली यानी कनिष्ठा उंगली के ठीक नीचे और हृदय रेखा के ऊपर होती है। यह हथेली के किनारे से शुरू होकर अंदर की ओर जाती दिखाई देती है। हस्तरेखा विशेषज्ञ इसी लाइन को देखकर रिश्तों और शादी से जुड़े संकेत निकालते हैं।

मान्यता के अनुसार पुरुषों के दाएं हाथ और महिलाओं के बाएं हाथ को ज्यादा महत्व दिया जाता है। हालांकि कई आधुनिक हस्तरेखा विशेषज्ञ दोनों हाथों को साथ देखकर विश्लेषण करने की सलाह देते हैं।

कैसी रेखा देती है लव मैरिज का संकेत?

हस्तरेखा शास्त्र में कहा जाता है कि अगर विवाह रेखा नीचे की ओर झुकते हुए हृदय रेखा की तरफ जाती है, तो यह प्रेम विवाह का संकेत माना जाता है। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे दिल की सुनने वाले होते हैं और रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव को ज्यादा महत्व देते हैं।

इसके अलावा अगर विवाह रेखा साफ, गहरी और बिना टूटे दिखाई दे, तो इसे मजबूत रिश्ते और स्थिर वैवाहिक जीवन का संकेत माना जाता है।

अरेंज मैरिज के संकेत क्या माने जाते हैं?

अगर विवाह रेखा सीधी हो और हृदय रेखा को छुए बिना आगे बढ़े, तो इसे अरेंज मैरिज का संकेत माना जाता है। ऐसी स्थिति में परिवार की भूमिका ज्यादा मजबूत मानी जाती है।

कुछ हस्तरेखा जानकारों का मानना है कि जिन लोगों की भाग्य रेखा और विवाह रेखा संतुलित दिखाई देती है, उनके जीवन में परिवार और परंपरा का प्रभाव अधिक रहता है।

क्या सभी लोगों की विवाह रेखा एक जैसी होती है?

हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार हर व्यक्ति की हथेली की रेखाएं अलग होती हैं। किसी की विवाह रेखा गहरी होती है तो किसी की हल्की। कुछ लोगों की हथेली में एक से ज्यादा विवाह रेखाएं भी दिखाई देती हैं, जिन्हें रिश्तों या भावनात्मक जुड़ाव के अलग-अलग संकेतों से जोड़कर देखा जाता है।

सिर्फ एक रेखा से तय नहीं होता भविष्य

हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि किसी एक रेखा के आधार पर पूरी जिंदगी का फैसला नहीं किया जा सकता। हाथ की बनावट, दूसरी रेखाएं, व्यक्ति का स्वभाव और परिस्थितियां भी काफी मायने रखती हैं।

आज के समय में लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बीच की दूरी भी पहले जैसी नहीं रही। कई परिवार अब बच्चों की पसंद को स्वीकार कर रहे हैं, जबकि कई रिश्ते दोस्ती से शुरू होकर परिवार की सहमति तक पहुंच जाते हैं।

क्या सच में बदलती हैं हाथों की रेखाएं?

हस्तरेखा शास्त्र में यह मान्यता भी है कि समय के साथ हथेली की कुछ रेखाएं बदल सकती हैं। यानी इंसान के फैसले, सोच और जीवन के अनुभव भी उसके भविष्य की दिशा तय करते हैं।

यही वजह है कि कई लोग इसे केवल भविष्य बताने वाला विज्ञान नहीं, बल्कि आत्मविश्लेषण का एक तरीका भी मानते हैं। आखिरकार शादी सिर्फ किस्मत नहीं, समझ, भरोसे और रिश्तों को निभाने की कला पर भी टिकी होती है।

नोट: हस्तरेखा शास्त्र मान्यताओं और पारंपरिक विश्वासों पर आधारित है। इसे वैज्ञानिक प्रमाण नहीं माना जाता।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Weekly Rashifal : साप्ताहिक राशिफल 24-30 मई 2026: मेष से कन्या तक किस राशि के लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह, पढ़ें भविष्यफल
राशिफल
Saptahik Rashifal 2026

खबर शेयर करें:

Published on:

22 May 2026 03:59 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Palmistry Signs: हथेली की ये रेखा बताएगी लव मैरिज होगी या अरेंज! जानिए क्या कहता है हस्तरेखा शास्त्र

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Saptahik Tarot Rashifal, 25 To 31 May 2026: कुंभ, वृश्चिक और मकर राशि के जीवन में आ सकते हैं बड़े बदलाव, परिवार और करियर में मिलेंगे शुभ संकेत

Weekly tarot horoscope Hindi
राशिफल

Weekly Tarot Horoscope 25 To 31 May 2026: सिंह, कन्या और मेष राशि के लिए खास रहेगा सप्ताह, करियर और धन में मिल सकते हैं शुभ संकेत

Weekly Tarot Horoscope
राशिफल

Weekly Rashifal : साप्ताहिक राशिफल 24-30 मई 2026: मेष से कन्या तक किस राशि के लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह, पढ़ें भविष्यफल

Saptahik Rashifal 2026
राशिफल

Kal Ka Rashifal 23 May 2026: मेष, मिथुन और धनु समेत इन राशियों पर शनि देव की कृपा, भाग्य का साथ और करियर में सफलता के योग

Aaj Ka Rashifal
राशिफल

Shani Sade Sati: जब शनि जिंदगी को तोड़ता नहीं, तराशता है, समझिए साढ़े साती का गणित और असर

Shani Sade Sati Remedies
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.