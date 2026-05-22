Kal Ka Rashifal 23 May 2026: मेष, मिथुन और धनु समेत इन राशियों पर शनि देव की कृपा, भाग्य का साथ और करियर में सफलता के योग

Kal Ka Rashifal 23 May 2026: 23 मई 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। शनि देव के प्रभाव से लोग अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को लेकर अधिक गंभीर नजर आएंगे। कुछ राशियों को करियर, धन और मान-सम्मान के मामलों में शुभ परिणाम मिलने के संकेत हैं, वहीं कुछ लोगों को धैर्य और समझदारी के साथ फैसले लेने की जरूरत होगी। मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर रुके हुए कार्यों में भी गति आ सकती है। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार, जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन।