Chandra Gochar May 2026: 20 मई के बाद इन 3 राशियों पर मेहरबान होगा चंद्रमा, धन-करियर में मिल सकता है बड़ा फायदा

Chandra Gochar May 2026: 20 मई रात 10:40 बजे चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। एस्ट्रोलॉजर प्रमोद शर्मा ने में इसे बेहद शुभ गोचर बताया है। 23 मई तक रहने वाले इस चंद्र गोचर का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मेष, कर्क और कन्या राशि वालों को धन, करियर और पारिवारिक जीवन में विशेष लाभ मिल सकता है। इस दौरान रुके काम पूरे होने, आर्थिक स्थिति मजबूत होने और रिश्तों में सुधार के संकेत हैं।