Nautapa 2026: 25 मई से शुरू नौतपा, इन चीजों का दान दिला सकता है सुख-समृद्धि और सम्मान

Nautapa 2026: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में नौतपा को सूर्य देव की प्रचंड ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। साल 2026 में नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहेगा, जब गर्मी अपने चरम पर होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन दिनों किए गए दान-पुण्य का विशेष फल मिलता है और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिषाचार्य राजेंद्र मुंजाल के अनुसार, नौतपा के दौरान कुछ खास वस्तुओं का दान करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और व्यक्ति को मान-सम्मान, सफलता तथा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिल सकता है।