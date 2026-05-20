Budh Transit 2026: सूर्य का साथ छोड़ चंद्रमा के घर में घुसे बुध, ज्योतिष ने बताया इन 4 राशियों की बढ़ सकती हैं परेशानियां

Budh Transit 2026: वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, संवाद और व्यापार का कारक माना जाता है। वहीं रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, जो भावनाओं और मानसिक स्थिति से जुड़ा होता है। ऐसे में जब बुध 19 मई 2026 को दोपहर 2 बजकर 37 मिनट पर कृत्तिका नक्षत्र छोड़कर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो इसका असर लोगों की सोच और व्यवहार पर साफ दिखाई दे सकता है।