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धर्म/ज्योतिष

Rudraksha Benefits: 7, 10 और 12 मुखी रुद्राक्ष किसके लिए शुभ माने जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर से जानिए

7-10-12 Mukhi Rudraksha Benefits: नौकरी या बिजनेस में लगातार रुकावट महसूस हो रही है? ज्योतिष और सनातन परंपरा में रुद्राक्ष को सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक संतुलन से जोड़कर देखा जाता है। जानिए आपके प्रोफेशन के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष उपयुक्त माना जाता है।

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भारत

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Manoj Vashisth

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ज्योतिषाचार्य डॉ शरद शर्मा

May 19, 2026

रुद्राक्ष के फायदे, Rudraksha Benefits

Best Rudraksha for Business : अपने प्रोफेशन के हिसाब से आज ही चुनें सही रुद्राक्ष (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Rudraksha Benefits: नौकरी, बिजनेस और राजनीति में सफलता पाने के लिए कई लोग ज्योतिषीय उपायों का सहारा लेते हैं। सनातन परंपरा में रुद्राक्ष को सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक संतुलन से जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिषाचार्य डॉ शरद शर्मा के अनुसार अलग-अलग मुख वाले रुद्राक्ष अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए शुभ माने जाते हैं। जानिए 7 मुखी, 10 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सनातन संस्कृति का एक छोटा सा मनका आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की जो केवल आध्यात्मिक शांति का साधन नहीं, बल्कि आपके करियर और बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक पावरफुल टूल भी है।

शिव के आंसू और आपकी सफलता का कनेक्शन

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। वेदों और उपनिषदों में इसे स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संरेखित (Align) करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम बताया गया है। रुद्राक्ष के पेड़ के फूलों से मिलने वाले इन मनकों में एक विशेष फ्रीक्वेंसी (कंपन) होती है, जो हमारे शरीर के चक्रों को संतुलित करती है। जब आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से सही रुद्राक्ष चुनते हैं, तो यह आपके आस-पास से नेगेटिविटी को हटाकर सफलता के नए रास्ते खोलता है।

आइए जानते हैं कि आपके करियर और बिजनेस के लिए कौन सा रुद्राक्ष बेस्ट है:

7 मुखी रुद्राक्ष: नौकरीपेशा लोगों के लिए शुभ

    यदि आप किसी सरकारी नौकरी में हैं, उच्च अधिकारी हैं, राजनेता हैं या फिर एक बेहतरीन वक्ता (Speaker) हैं, तो 7 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए ही बना है।

    अधिष्ठाता देवी-देवता: यह रुद्राक्ष अनंग शिव का प्रतीक है और धन की देवी महालक्ष्मी से सीधा संबंध रखता है।

    ग्रहों का प्रभाव: यह विशेष रूप से शनि देव के दुष्प्रभावों और ढैया/साढ़ेसाती के नकारात्मक असर को शांत करता है।

    फायदे: जैसे सात समंदर अगाध और शांत होते हैं, वैसे ही इसे धारण करने वाला व्यक्ति जीवन में पूरी तरह संतुष्ट और समृद्ध रहता है। यह मानसिक तनाव और दुखों को दूर कर लीडरशिप क्वालिटी को निखारता है।

    10 मुखी रुद्राक्ष: बिजनेस में रुकावट कम करने के लिए

      अगर आपका बिजनेस लगातार मंदी का सामना कर रहा है, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स (प्रतिद्वंदी) आपको परेशान कर रहे हैं, या नौकरी की तलाश पूरी नहीं हो रही, तो 10 मुखी रुद्राक्ष आपकी ढाल बन सकता है।

      अधिष्ठाता देवता: यह साक्षात भगवान महाविष्णु का रूप है और इसे सेनापति का दर्जा प्राप्त है।

      ग्रहों का प्रभाव: यह सभी नवग्रहों (नौ ग्रहों) को नियंत्रित करने की अद्भुत क्षमता रखता है।

      फायदे: मान्यता है कि 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे बुरी नजर, जादू-टोना और दुश्मनों की चालें नाकाम हो जाती हैं। इसे पहनने से प्रकृति का भी सहयोग मिलने लगता है और मान्यता है कि यह सकारात्मक अवसरों को आकर्षित करने में मदद कर सकता है।

      12 मुखी रुद्राक्ष: राजनीति और मैनेजमेंट के लिए

        जो लोग समाज में नाम, शोहरत, रुतबा और राजनीतिक पावर पाना चाहते हैं, ज्योतिष में 12 मुखी रुद्राक्ष को उनके लिए शुभ माना जाता है।

        अधिष्ठाता देवता: यह साक्षात भगवान सूर्य देव का स्वरूप है और इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद समाहित है।

        फायदे: सूर्य की तरह तेज और निरंतर चलने की ऊर्जा देने वाला यह रुद्राक्ष व्यक्ति के भीतर गजब का आत्मविश्वास भर देता है। जो लोग स्टेज पर जाने से डरते हैं या अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते, उनका पब्लिक स्पीकिंग का डर इसके प्रभाव से पूरी तरह खत्म हो जाता है। यह प्रशासनिक और प्रबंधकीय (Managerial) क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देता है।

        क्या कहता है ज्योतिष और शोध

        वैज्ञानिक और ज्योतिषीय शोधों में यह बात सामने आई है कि यदि 7 मुखी, 10 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष को एक साथ मिलाकर एक विशेष माला या पेंडेंट के रूप में पहना जाए, तो यह करियर के लिए एक अल्टीमेट सक्सेस बूस्टर बन सकता है।

        खास जानकारी : कुछ शोधों में रुद्राक्ष को मानसिक शांति और तनाव कम करने से जोड़कर देखा गया है। हालांकि, इन दावों के समर्थन में पर्याप्त वैज्ञानिक सहमति उपलब्ध नहीं है। जब यह त्वचा को छूता है, तो दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है, जिससे काम के दौरान फोकस बढ़ता है और डिसीजन मेकिंग (निर्णय लेने की क्षमता) मजबूत होती है।

        चलते-चलते: रखें इस बात का ध्यान

        बाजार में आजकल नकली और प्लास्टिक के रुद्राक्षों की बाढ़ आई हुई है। रुद्राक्ष तभी फायदा पहुंचाएगा जब वह पूरी तरह असली, प्राकृतिक और विधि-विधान से अभिमंत्रित (Lab-certified & Energized) किया गया हो।

        अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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        Published on:

        19 May 2026 07:23 pm

        Hindi News / Astrology and Spirituality / Rudraksha Benefits: 7, 10 और 12 मुखी रुद्राक्ष किसके लिए शुभ माने जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर से जानिए

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