Rudraksha Benefits: 7, 10 और 12 मुखी रुद्राक्ष किसके लिए शुभ माने जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर से जानिए

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। वेदों और उपनिषदों में इसे स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संरेखित (Align) करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम बताया गया है। रुद्राक्ष के पेड़ के फूलों से मिलने वाले इन मनकों में एक विशेष फ्रीक्वेंसी (कंपन) होती है, जो हमारे शरीर के चक्रों को संतुलित करती है। जब आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से सही रुद्राक्ष चुनते हैं, तो यह आपके आस-पास से नेगेटिविटी को हटाकर सफलता के नए रास्ते खोलता है।