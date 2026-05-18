Khatu Shyam Mandir 19 घंटे बंद रहेगा, 20 मई शाम 5 बजे बाद होंगे बाबा श्याम के दर्शन, जानें क्या है विशेष तिलक सेवा

Khatu Shyam Mandir Darshan Update : खाटूश्यामजी मंदिर में 19 मई की रात 10 बजे से बाबा श्याम (Khatu Shyam Mandir) के दर्शन बंद रहेंगे। मंदिर प्रशासन ने विशेष तिलक सेवा और पारंपरिक श्रृंगार प्रक्रिया के चलते 20 मई शाम 5 बजे तक कपाट बंद रखने का फैसला लिया है। ऐसे में इस दौरान दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बाहर से ही शीश नवाना पड़ेगा। मई की भीषण गर्मी और संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी ने भक्तों से यात्रा का समय बदलने की अपील भी की है।