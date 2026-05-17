Vivah Muhurat 2026 : 35 दिन बाद शुरू होंगे विवाह मुहूर्त, अधिकमास और चातुर्मास से नवंबर तक सीमित रहेंगे शुभ दिन

ज्योतिषाचार्य पं. दामोदर प्रसाद शर्मा के अनुसार विवाह मुहूर्त का निर्णय सूर्य संक्रांतियों और गुरु-शुक्र तारे के उदय-अस्त के आधार पर किया जाता है। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु और मीन सूर्य संक्रांतियों में विवाह नहीं किए जाते। 18 जुलाई से 11 अगस्त तक गुरु तारा अस्त रहेगा। इसके साथ ही 25 जुलाई से 19 नवंबर तक चातुर्मास रहेगा, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह देवशयन काल माना जाता है और विवाह जैसे शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी के साथ फिर से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी।