Shani Jayanti 2026: 20 साल बाद शनिवार को दुर्लभ संयोग, वट अमावस्या और सौभाग्य योग का महासंयोग

Shani Jayanti 2026 : जयपुर। सूर्यपुत्र और न्यायाधिपति शनिदेव का प्राकट्योत्सव 16 मई को मनाया जाएगा। ज्योतिषविदों के मुताबिक 20 साल में यह चौथा अवसर होगा जब न्याय के देवता की जयंती (Shani Jayanti) शनिवार को मनाई जाएगी। शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या और महादशा के निवारण के लिए जातक कई उपाय भी करेंगे। शहर स्थापना से लेकर विभिन्न कॉलोनियों में बने शनि मंदिरों में शनिदेव की प्रतिमा का तैलाभिषेक और महायज्ञ होगा। वट अमावस्या ( वट सावित्री व्रत) भी इसी दिन होने से महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करेंगी।