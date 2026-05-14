Shani Jayanti 2026 शुभ मुहूर्त: 16 मई को करें पूजा, जानें अमावस्या तिथि और सही समय

Shani Jayanti 2026 :शनि जयंती हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर मनाई जाती है, और हिंदू धर्म में इसका अपना खास महत्व है। 2026 में शनि जयंती (Shani Jayanti 2026) 16 मई को पड़ेगी। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान शनि का जन्म हुआ था। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है क्योंकि वो इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। लोग इस मौके पर खास पूजा करते हैं, ताकि शनि देव का आशीर्वाद मिल सके।