14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 14 May 2026: धनु समेत इन राशियों के लिए शानदार रहेगा गुरुवार, करियर में आ सकते हैं बड़े मौके

Rashi Bhavishya 14 May 2026: 14 मई 2026 को प्रदोष व्रत और अश्विनी नक्षत्र का शुभ संयोग कई राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। तुला, धनु समेत कई राशियों को करियर, धन और भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

May 14, 2026

Aaj Ka Rashifal 14 May 2026

प्रदोष व्रत पर तुला से मीन तक इन राशियों को मिल सकते हैं धन| Chatgpt

Aaj Ka Rashifal 14 May 2026: 14 मई 2026 का गुरुवार कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। आज प्रदोष व्रत, सर्वार्थसिद्धि योग और अश्विनी नक्षत्र का विशेष संयोग बनने से करियर, धन और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तुला, धनु समेत कई राशियों को भाग्य का साथ मिलने और रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। व्यापार, नौकरी और आर्थिक मामलों में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आक्रामकता कम करनी होगी। विनम्र और सहज व्यवहार से सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। भावनात्मक संबंधों में पारदर्शिता की कमी तनाव पैदा कर सकती है। आर्थिक जोखिम लेने और यात्रा करने से बचें।

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 4

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

शिक्षा से जुड़े कार्यों में अनुसंधान और खोजपूर्ण विषयों में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में उम्मीद से बेहतर व्यवहार मिलेगा। भवन निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कारोबार में धन लाभ हो सकता है।

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 1

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

अधिक कार्यभार के कारण पारिवारिक समस्याओं के समाधान में देरी हो सकती है। जीवनसाथी के साथ यात्रा की योजना संबंधों में मधुरता बढ़ाएगी। उच्च अधिकारियों के प्रति नकारात्मक व्यवहार नौकरी में तनाव बढ़ा सकता है।

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 9

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

तकनीकी दक्षता के कारण कार्यस्थल पर प्रभाव बढ़ेगा। उच्च अधिकारियों से संबंधों में आई कड़वाहट दूर करने का सही समय है। लगातार संवाद से भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे।

शुभ रंग: कॉफी | शुभ अंक: 1

कुम्भ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

धन निवेश में केवल अनुमान पर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। वाणी की कुशलता से व्यवसाय में नए संबंध बनेंगे और लाभ के अवसर मिल सकते हैं। यात्रा टालना बेहतर रहेगा।

शुभ रंग: कॉपर | शुभ अंक: 8

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

राशि स्वामी के केंद्र में होने का लाभ मिलेगा। व्यापार में नई नीतियां अपनाने से लाभ हो सकता है। नौकरी में बदलाव या नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिलने के संकेत हैं। ईर्ष्या रखने वाले लोगों से दूरी बनाए रखें।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 3

ये भी पढ़ें

Shani Gochar : 17 मई से शनि बदलेंगे नक्षत्र, मिथुन-सिंह समेत 3 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
धर्म/ज्योतिष
Saturn Transit 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

राशिफल 2026

rashiparivartan

tula rashifal

Updated on:

14 May 2026 06:13 am

Published on:

14 May 2026 06:09 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 14 May 2026: धनु समेत इन राशियों के लिए शानदार रहेगा गुरुवार, करियर में आ सकते हैं बड़े मौके

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Rashi Bhavishya 14 May 2026: प्रदोष व्रत और अश्विनी नक्षत्र से सिंह, तुला समेत इन राशियों को मिल सकता है भाग्य का साथ

Astrology Prediction 14 May 2026,Aaj Ka Rashifal 14 May
राशिफल

Numerology: मूलांक 2 वाली महिलाओं की ये खूबियां उन्हें बनाती हैं खास

Numerology in Hindi Lucky Number 2
धर्म/ज्योतिष

Horoscope Tomorrow 14th May 2026 : शुक्र गोचर से खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते, इन राशियों को धन लाभ का योग

Aaj Ka Rashifal , Kal Ka Rashifal
राशिफल

Kal Ka Rashifal 14 May : गुरुवार का राशिफल: सर्वार्थसिद्धि योग में मेष-सिंह को मिल सकता है लाभ, वृषभ-मिथुन रहें सावधान

Tomorrow Horoscope Hindi
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 13 May 2026: अपरा एकादशी के शुभ संयोग में तुला से मीन तक जानें शुभ रंग, अंक और कैसा रहेगा आज का दिन

Rashifal today
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.