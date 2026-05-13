Shani Gochar : 17 मई से शनि बदलेंगे नक्षत्र, मिथुन-सिंह समेत 3 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Shani Gochar Effects : 17 मई से शनि बदलेंगे चाल, इन 3 राशियों पर बढ़ सकता है तनाव और अचानक खर्च (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Shani Gochar 2026 : 17 मई से न्याय के देवता माने जाने वाले शनि देव रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। रेवती नक्षत्र को कंट्रोल करने वाला ग्रह बुध, 9 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में रहेगा। एस्ट्रोलॉजर डॉ शरद शर्मा के अनुसार, ये बदलाव उन लोगों के लिए बिल्कुल भी लकी नहीं हैं जिनकी राशि पहले से ही ढैया से गुजर रही है। यह शनि के ट्रांज़िट का एक मुश्किल दौर है। खासकर मिथुन राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है। यह नक्षत्र परिवर्तन उनके लिए भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मिथुन, सिंह और धनु राशि वालों के लिए, ज्योतिषी चेतावनी देते हैं। अक्टूबर 2026 तक सावधानी से चलें।
मिथुन राशि वालों को काम पर दबाव महसूस होगा। आपको शायद अपनी नौकरी और अपनी पर्सनल लाइफ़ को मैनेज करने में मुश्किल होगी। ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ सकती है, जिससे तनाव और जल्दी गुस्सा आने की संभावना हो सकती है। यहां सब्र बहुत जरूरी है। अपने काम एक-एक करके करें, और चीजों को ऑर्गनाइज रखें। इसके अलावा पैसे डूबने का रिस्क भी है, खासकर अगर आप अभी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं।
अगर आप सिंह राशि के हैं तो अपने फाइनेंस को कंट्रोल में रखें। आप अभी शनि ढैया फेज में हैं, इसलिए अचानक खर्चे आ सकते हैं और आपका बजट बिगड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी न करें या लापरवाही से खर्च न करें। काम पर स्टेबिलिटी और तालमेल के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी, इसलिए कड़ी मेहनत करने से न डरें। धीरे-धीरे और लगातार चलने वाला ही रेस जीतता है सब्र रखें, और आप सफल हो सकते हैं।
धनु राशि वालों के लिए भी मुश्किल समय आने वाला है। शनि की ढैया आप पर असर डाल रही है, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर की उम्मीद करें। काम के कुछ फैसले आपके हिसाब से नहीं हो सकते हैं। इन पलों में, शांत रहना जरूरी है। जल्दबाजी में फैसले न लें; शांति से सोचें, और जो भी आए उसे आप बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे।
जब शनि रेवती नक्षत्र में हो, तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ के सामने सरसों के तेल का दीया जलाएं। शनि से जुड़ी चीजों का दान करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें। आपको भगवान बुद्ध का आशीर्वाद भी चाहिए, इसलिए बुधवार को हरी चीजें दान करें। बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा घास और लड्डू चढ़ाएं इससे चीजें बैलेंस्ड रहती हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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