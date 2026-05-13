Shani Gochar : 17 मई से शनि बदलेंगे नक्षत्र, मिथुन-सिंह समेत 3 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Shani Gochar 2026 : 17 मई से न्याय के देवता माने जाने वाले शनि देव रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। रेवती नक्षत्र को कंट्रोल करने वाला ग्रह बुध, 9 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में रहेगा। एस्ट्रोलॉजर डॉ शरद शर्मा के अनुसार, ये बदलाव उन लोगों के लिए बिल्कुल भी लकी नहीं हैं जिनकी राशि पहले से ही ढैया से गुजर रही है। यह शनि के ट्रांज़िट का एक मुश्किल दौर है। खासकर मिथुन राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है। यह नक्षत्र परिवर्तन उनके लिए भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मिथुन, सिंह और धनु राशि वालों के लिए, ज्योतिषी चेतावनी देते हैं। अक्टूबर 2026 तक सावधानी से चलें।