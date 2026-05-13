Rashi Bhavishya Tomorrow 13 May 26: मेष से कन्या तक इन राशियों पर बरस सकती है किस्मत, जानें आज का लकी रंग, शुभ अंक और सफलता के संकेत

Rashi Bhavishya Tomorrow 13 May 26: 13 मई 2026, बुधवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से कई शुभ संयोग लेकर आया है। आज अपरा एकादशी व्रत, राजयोग और बुध ग्रह के कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश का विशेष प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। चंद्रमा का मीन राशि में गोचर भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला रहेगा। वहीं उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र का संयोग कुछ राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोल सकता है। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार आज का दिन करियर, धन, रिश्तों और स्वास्थ्य के मामले में कई महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है।