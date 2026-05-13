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Rashi Bhavishya Tomorrow 13 May 26: मेष से कन्या तक इन राशियों पर बरस सकती है किस्मत, जानें आज का लकी रंग, शुभ अंक और सफलता के संकेत

Daily Horoscope 13 May 2026: 13 मई 2026 का दिन अपरा एकादशी, राजयोग और बुध ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन के कारण बेहद खास माना जा रहा है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार आज कुछ राशियों को करियर, धन और भाग्य का विशेष साथ मिल सकता है।

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भारत

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MEGHA ROY

May 13, 2026

Aaj Ka Rashifal,

Daily Horoscope 13 May

Rashi Bhavishya Tomorrow 13 May 26: 13 मई 2026, बुधवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से कई शुभ संयोग लेकर आया है। आज अपरा एकादशी व्रत, राजयोग और बुध ग्रह के कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश का विशेष प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। चंद्रमा का मीन राशि में गोचर भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला रहेगा। वहीं उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र का संयोग कुछ राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोल सकता है। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार आज का दिन करियर, धन, रिश्तों और स्वास्थ्य के मामले में कई महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है।

मेष राशिफल (Aries Aaj Ka Rashifal)

दिन सौम्य रहेगा। ज्ञान और भक्ति भावना के प्रति रुचि बढ़ेगी। कार्यों की दिशा सकारात्मक रखनी होगी। कार्यस्थल पर सहयोगात्मक वातावरण बनाने के प्रयास तनाव कम करेंगे। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें।

शुभ रंग: पीच कलर | शुभ अंक: 9

वृषभ राशिफल (Taurus Aaj Ka Rashifal)

कार्य क्षेत्र में बदलाव का अनुभव करेंगे। व्यापार में लाभ की स्थिति स्वतः बनेगी। किसी खास व्यक्तित्व से मिलकर सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश करते समय सावधानी रखें।

शुभ रंग: पिंकिश क्रीम | शुभ अंक: 6

मिथुन राशिफल (Gemini Aaj Ka Rashifal)

नैतिक रूप से सुदृढ़ लोगों के साथ कार्य करने के अवसर मिलेंगे। अपनी कार्यशैली में बदलाव महसूस करेंगे। भावनात्मक संबंधों के लिए समय निकालना कठिन रहेगा। यात्रा टालना आपके लिए बेहतर रहेगा।

शुभ रंग: ब्राइट व्हाइट | शुभ अंक: 7

कर्क राशिफल (Cancer Aaj Ka Rashifal)

वैवाहिक जीवन में स्थिरता आएगी। धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी। खर्च बढ़ने से व्यापारिक योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। भाग्य का सहयोग मिलने से सामान्य रूप से निश्चिंत रहेंगे।

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट | शुभ अंक: 2

सिंह राशिफल (Leo Aaj Ka Rashifal)

समय और नियमों का पालन करने से तनाव कम होगा। लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ सकती है। भूमि और भवन से जुड़े कार्यों में लाभ मिल सकता है। पूरे मनोयोग से प्रयास करें।

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 7

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आपकी व्यावसायिक प्रतिभा और कार्यशैली से दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे। जीवनसाथी के साथ बातचीत सहज और चिंता मुक्त रखें। परिवार की मदद में अतिरिक्त धन खर्च हो सकता है।

शुभ रंग: कॉपर | शुभ अंक: 9

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Updated on:

12 May 2026 04:21 pm

Published on:

13 May 2026 04:53 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Rashi Bhavishya Tomorrow 13 May 26: मेष से कन्या तक इन राशियों पर बरस सकती है किस्मत, जानें आज का लकी रंग, शुभ अंक और सफलता के संकेत

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