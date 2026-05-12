Today Panchang : पंचांग 13 मई 2026: अपरा एकादशी पर बन रहा राजयोग, जानें राहुकाल, चौघड़िया, शुभ मुहूर्त

दिशा शूल - आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 12.00 से 1.30 तक

तिथि – एकादशी तिथि दिन 1.30 तक होगी तदुपरान्त द्वादशी तिथि होगी ।

नक्षत्र – उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 12.18 तक रहेगा तदुपरान्त रेवती नक्षत्र होगा ।

योग – विष्कुम्भ योग रात्रि 8.55 तक रहेगा तदुपरान्त प्रीति योग रहेगा ।

करण – बालव करण दिन 1.30 तक रहेगा तदुपरान्त कौलव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – राजयोग दिन 1-30 से रात्रि 12-18 तक

व्रत / दिवस विशेष – अपरा एकादशी व्रत, भद्रकाली एकादशी (पंजाब), जलक्रीड़ा एकादशी (उड़ीसा), पंचक, गंडमूल प्रारंभ रात्रि 12-18 से,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मीन राशि में होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – बुध ग्रह का कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश दिन 11-44 पर,