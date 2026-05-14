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Ruchak Yoga : कुंडली में बन रहा है रुचक योग? मिल सकते हैं सफलता और धन लाभ के संकेत

Ruchak Yoga : वैदिक ज्योतिष में रुचक योग को मंगल का शक्तिशाली योग माना जाता है। जानें करियर, धन लाभ, नेतृत्व क्षमता, सफलता और व्यक्तित्व पर इसका असर।

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भारत

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Manoj Vashisth

May 14, 2026

Mars transit effects in kundli

Ruchak Yoga : मंगल मजबूत होने पर क्या संकेत मिलते हैं (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Ruchak Yoga Effects in Kundli : वैदिक ज्योतिष में मंगल की मजबूत स्थिति से बनने वाला रुचक योग करियर, नेतृत्व क्षमता और आर्थिक प्रगति से जोड़कर देखा जाता है। पंच महापुरुष योगों में शामिल यह योग तब बनता है, जब मंगल अपनी स्वराशि मेष या वृश्चिक में मजबूत स्थिति में हो। ज्योतिष मान्यता के अनुसार, ऐसे लोगों में आत्मविश्वास, साहस और जोखिम लेने की क्षमता बढ़ सकती है। मंगल को युद्ध, ऊर्जा, आत्मविश्वास और फैसले लेने की क्षमता का ग्रह कहा जाता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल अच्छा बैठा हो, वे मुसीबतों से घबराते नहीं, बीच मैदान में डटकर मुकाबला करना पसंद करते हैं। यही कारण है कि रुचक योग वाले लोग अक्सर सेना, पुलिस, खेल, प्रशासन, राजनीति या बिजनेस जैसी जगहों पर तेजी से आगे बढ़ते हैं।

रुचक योग से व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ता है

आदमी में लीडरशिप की क्वालिटी अपने आप आ जाती है। ऐसे लोग बस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए बने ही नहीं उनकी सबसे बड़ी चाहत खुद की एक अलग पहचान है। आत्मविश्वास इतना होता है कि मुश्किल वक्त में भी डर के बजाय फैसला लेना पसंद करते हैं।

मगर, हर चीज का दूसरा पहलू भी होता है। अगर इनकी ऊर्जा और ताकत गलत दिशा में चली गई, तो वही शक्ति कभी-कभी गुस्सा, अधीरता या जिद में बदल जाती है। जल्दबाजी में फैसले ले सकते हैं, जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है।

मंगल मजबूत होने पर करियर में कैसे मिलते हैं अवसर

जब मंगल वृषभ या तुला में आता है, तब मामला थोड़ा अलग हो जाता है। मंगल की तेज ऊर्जा के साथ भावनाएं और आकर्षण जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जुनून बढ़ जाता है, लेकिन दिल के उतार-चढ़ाव भी ज्यादा हो सकते हैं।

ऐसे समय में कई लोग करियर और रिलेशनशिप दोनों में जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। प्यार में आकर्षण बढ़ सकता है, पर छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा या गलतफहमी भी हो सकती है। इस दौरान धैर्य रखना ही सबसे जरूरी होता है।

रुचक योग में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है

जिनकी कुंडली में मंगल पहले से मजबूत है, उनके लिए ये योग बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। मेष, वृश्चिक और मकर राशि वालों को कई नए मौके मिल सकते हैं। खासकर खेल, डिफेंस, टेक्निकल फील्ड या लीडरशिप वाली जगहों पर काम करने वालों को इसका फायदा मिलता है। जो लोग करियर में तेज बदलाव चाहते हैं, उनके लिए मेहनत का अच्छा फल देने वाला योग है। बस, फैसले सोच-समझकर लेना जरूरी है।

क्या रुचक योग सिर्फ कामयाबी देता है?

ज्योतिष में कोई योग पूरी तरह शुभ या अशुभ नहीं माना जाता। रुचक योग भी ऐसा ही है अगर आप गुस्से और जल्दबाजी पर काबू रखते हैं, तो ये योग आपको बड़ी उपलब्धियां दिला सकता है। बिना सोचे रिस्क लेने पर परेशानी भी मिल सकती है।

मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं नियमित व्यायाम, ध्यान और अनुशासित जीवनशैली अपनाने की सलाह दी जाती है।। इससे दिमाग शांत रहता है और फैसले लेना आसान हो जाता है।

अब रुचक योग इतना चर्चा में क्यों है?

पिछले कुछ सालों में लोग ज्योतिष और ग्रहों से जुड़ी बातें खूब जानने लगे हैं। सोशल मीडिया पर भी रुचक योग को लेकर खूब सवाल-जवाब चलते हैं। लोग इसे करियर ग्रोथ, आत्मविश्वास, सत्ता और आर्थिक तरक्की से जोड़कर देखते हैं। फिर भी ज्योतिषी हमेशा कहते हैं कि किसी योग का असर पूरी कुंडली देखकर ही पता चलता है।

रुचक योग को सिर्फ भाग्य बदलने वाला योग मानना सही नहीं है। ये योग अंदर की क्षमता और नेतृत्व गुण को बाहर लाता है। अगर इस ताकत के साथ धैर्य और समझदारी जुट गई, तो जिंदगी में बड़ी सफलता कोई दूर की चीज नहीं रहती।

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Published on:

14 May 2026 12:12 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Ruchak Yoga : कुंडली में बन रहा है रुचक योग? मिल सकते हैं सफलता और धन लाभ के संकेत

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