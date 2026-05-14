Ruchak Yoga : कुंडली में बन रहा है रुचक योग? मिल सकते हैं सफलता और धन लाभ के संकेत

Ruchak Yoga Effects in Kundli : वैदिक ज्योतिष में मंगल की मजबूत स्थिति से बनने वाला रुचक योग करियर, नेतृत्व क्षमता और आर्थिक प्रगति से जोड़कर देखा जाता है। पंच महापुरुष योगों में शामिल यह योग तब बनता है, जब मंगल अपनी स्वराशि मेष या वृश्चिक में मजबूत स्थिति में हो। ज्योतिष मान्यता के अनुसार, ऐसे लोगों में आत्मविश्वास, साहस और जोखिम लेने की क्षमता बढ़ सकती है। मंगल को युद्ध, ऊर्जा, आत्मविश्वास और फैसले लेने की क्षमता का ग्रह कहा जाता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल अच्छा बैठा हो, वे मुसीबतों से घबराते नहीं, बीच मैदान में डटकर मुकाबला करना पसंद करते हैं। यही कारण है कि रुचक योग वाले लोग अक्सर सेना, पुलिस, खेल, प्रशासन, राजनीति या बिजनेस जैसी जगहों पर तेजी से आगे बढ़ते हैं।