Mangal Gochar 2026 : मंगल के गोचर से बदलेंगे ग्रहों के तेवर, 38 दिन बाद खत्म होगी शनि और मंगल की अशुभ युति

Mangal Gochar 2026 : ग्रहों के सेनापति और हर जातक की कुंडली में विशेष महत्व रखने वाला मंगल ग्रह सोमवार दोपहर 12:39 बजे स्वराशि मेष में गोचर कर चूका है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस राशि परिवर्तन के साथ 38 दिन से चल रही शनि-मंगल की अशुभ युति भी समाप्त होगी। कई शुभ संयोग भी बनेंगे, जिनका असर देश-दुनिया के साथ अलग-अलग राशियों पर भी दिखेगा। यह गोचर 44 दिन तक रहेगा। फिर 14 और 15 मई को शुक्र, सूर्य और बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे। ज्योतिषाचार्य पं. दामोदर प्रसाद शर्मा ने बताया कि मंगल के स्वराशि मेष और वृश्चिक या अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करने पर रुचक राजयोग का निर्माण होता है।