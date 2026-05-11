Mangal Gochar 2026 : मंगल के गोचर से बदलेंगे ग्रहों के तेवर, 38 दिन बाद खत्म होगी शनि और मंगल की अशुभ युति

Mangal Gochar 2026 : मंगल के मेष में आते ही बना त्रिग्रही योग, करियर और धन में होंगे बड़े बदलाव (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Mangal Gochar 2026 : ग्रहों के सेनापति और हर जातक की कुंडली में विशेष महत्व रखने वाला मंगल ग्रह सोमवार दोपहर 12:39 बजे स्वराशि मेष में गोचर कर चूका है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस राशि परिवर्तन के साथ 38 दिन से चल रही शनि-मंगल की अशुभ युति भी समाप्त होगी। कई शुभ संयोग भी बनेंगे, जिनका असर देश-दुनिया के साथ अलग-अलग राशियों पर भी दिखेगा। यह गोचर 44 दिन तक रहेगा। फिर 14 और 15 मई को शुक्र, सूर्य और बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे। ज्योतिषाचार्य पं. दामोदर प्रसाद शर्मा ने बताया कि मंगल के स्वराशि मेष और वृश्चिक या अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करने पर रुचक राजयोग का निर्माण होता है।
रुचक योग के बनने से कुछ राशियों के पराक्रम में वृद्धि के साथ ही करियर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। यह योग साहस, प्रशासनिक सफलता, भूमि और भवन संबंधी कार्यों के लिए शुभ है।
मंगल और राहु की युति से बना अंगारक योग और मीन राशि में बना शनि-मंगल का उग्र प्रभाव भी सोमवार को ही समाप्त होगा। मेष में मंगल, बुध और सूर्य की युति होने से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा।
पं. पुरुषोत्तम गौड़, ज्योतिषाचार्य
|राशि
|प्रभाव
|राशि
|प्रभाव
|मेष
|जातक के मनोबल में वृद्धि
|तुला
|गृहस्थ सुख में उठा-पटक
|वृषभ
|खर्चों की अधिकता होगी
|वृश्चिक
|नए मित्रों का सहयोग
|मिथुन
|कारोबार में होगी उन्नति
|धनु
|क्रोध की अधिकता रहेगी
|कर्क
|उच्चाधिकारियों से मेलजोल
|मकर
|भूमि, भवन से लाभ
|सिंह
|नए कार्यों की शुरुआत होगी
|कुंभ
|अधूरे कार्य पूरे होंगे
|कन्या
|खर्चों में वृद्धि की आशंका
|मीन
|सोच समझकर निवेश करें
मंगल ग्रह के भूमि और संपत्ति का कारक होने से प्रॉपर्टी और निर्माण कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी। वैश्विक तनाव, दुर्घटनाओं व विवादों में कमी आने के संकेत हैं। मेष मंगल की स्वराशि नहीं, मूल त्रिकोण राशि है।
डॉ. महेश शर्मा, ज्योतिर्विद
मंगल की मेष राशि वाली ऊर्जा शासन को अत्यधिक आक्रामक और स्पष्टवादी बनाएगी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, बड़े छापों और लंबित जांचों में तेजी देखने को मिलेगी।
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